Trabzonspor'un takipçisi Beşiktaş Fırtına'nın puan kaybından besleniyor

Trabzonspor Süper Lig'de Fenerbahçe'ye karşı alınan 3-2'lik mağlubiyetin ardından üçüncülük yarışında önemli bir haftaya giriyor. Bordo-Mavililer, rakiplerinin aldığı sonuçlarla birlikte üçüncülük yarışında puan farkının azalmasına engel olamadı. Göztepe'nin haftayı beraberlikle kapatmasıyla aradaki fark 4 puana inerken, Beşiktaş'ın galibiyeti sonrası fark 5 puana düştü. Bu gelişmelerin ardından Trabzonspor, hafta sonu Gaziantep deplasmanında kritik bir karşılaşmaya çıkacak. Bordo-Mavililer, 3. sıradaki yerini koruyabilmek adına deplasmandan alınacak galibiyet büyük önem taşıyan bir eşik olarak görüyor. Öte yandan bu hafta Göztepe ile Beşikta'ınş karşı karşıya gelecek olması nedeniyle Trabzonspor hafta sonunda galibiyet alarak rakipleriyle aradaki puan farkını açmaya çalışacak.

ZUBKOV DÖNÜYOR

Fırtına'da sakatlığı nedeniyle son iki maçında forma giyemeyen Ukraynalı sağ kanat oyuncusu Zubkov'un yapılan tedaviye olumlu yanıt verdiği öğrenildi. Tecrübeli futbolcunun Gaziantep FK maçında sahada olması bekleniyor

AUGUSTO'NUN HASRETİ SÜRÜYOR

Bordo-Mavili takımın bu sezonki bu sezon flaş isimleri arasında yer alan Felipe Augusto, son 4 haftadır gol orucu çekiyor. Ligdeki son golünü 18 Ocak'taki Kocaelispor maçında atan Augusto daha sonra oynadığı 4 maçta ise fileleri sarsamadı.

Haber:Yunus Emre Sel