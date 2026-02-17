Nicolas Jackson Chelsea'ye dönüş eşiğinde

Jackson için yapılan anlaşmada, satın alma opsiyonunun zorunlu hale gelmesini sağlayan "belirli maç sayısı" şartının bulunduğu aktarıldı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun şu ana kadarki süreleri, bu eşiğin halen uzağında kaldı. Bu tablo, opsiyonun otomatik devreye girmesi ihtimalini zayıflatırken yaz planını da doğrudan etkileyen başlığa dönüştü.

Nicolas Jackson Bayern Münih'te beklentileri karşılayamadı (AFP) BAYERN'DE DEVAM SİNYALİ YOK Kulüp cephesinin Jackson ile yola devam etme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu yaklaşım, anlaşmadaki maç sayısı şartıyla birlikte değerlendirildiğinde, oyuncunun sezon sonunda yeni bir rota arayışına girebileceği ihtimalini güçlendirdi. Böylece Jackson için "İngiltere'ye dönüş" senaryosu yeniden masaya geldi.