Nicolas Jackson Chelsea'ye dönüş eşiğinde
Chelsea’den yaz transfer döneminde Bayern Munich’e giden Nicolas Jackson, yaz aylarında yeniden İngiltere'ye dönebilir. Senegalli golcünün performansından memnun kalmayan Alman ekibi, satın alma opsiyonunu da kullanmaya sıcak değil. Sözleşmesindeki maç sayısını tamamlaması ön görülmüyor.
Jackson için yapılan anlaşmada, satın alma opsiyonunun zorunlu hale gelmesini sağlayan "belirli maç sayısı" şartının bulunduğu aktarıldı. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun şu ana kadarki süreleri, bu eşiğin halen uzağında kaldı. Bu tablo, opsiyonun otomatik devreye girmesi ihtimalini zayıflatırken yaz planını da doğrudan etkileyen başlığa dönüştü.
BAYERN'DE DEVAM SİNYALİ YOK
Kulüp cephesinin Jackson ile yola devam etme fikrine sıcak bakmadığı ifade edildi. Bu yaklaşım, anlaşmadaki maç sayısı şartıyla birlikte değerlendirildiğinde, oyuncunun sezon sonunda yeni bir rota arayışına girebileceği ihtimalini güçlendirdi. Böylece Jackson için "İngiltere'ye dönüş" senaryosu yeniden masaya geldi.
SEZON PERFORMANSI
Jackson, Bayern forması altında bu sezon 22 maçta süre aldı. 24 yaşındaki oyuncu bu karşılaşmalarda 5 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı. Mevcut istatistikler, süre ve maç sayısı şartının henüz yakalanamadığı bir dönemde ortaya çıkarken yaz dönemine yönelik kararların da bu çerçevede şekillenmesi bekleniyor.