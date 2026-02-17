Kartal'ın kaptanı Orkun Kökçü son dönemde takımının en önemli ismi oldu

Beşıktaş'ın 10 numarası Orkun Kökçü'nün son haftalardaki performansı dikkatleri çekiyor. Beşiktaş formasıyla Süper Lig'de oynadığı son beş maçta da gol katkısında bulunan Orkun Kökçü istatistikleriyle de göz dolduruyor. Ligde orta saha oyuncuları arasında 10 kez büyük şans yaratan milli futbolcu bu alanda zirvede yer alıyor. Rakip alanda 569 pas yapan yıldız futbolcu bu alanda da lider durumda. 3. bölgede 366 isabetli pas yapan Orkun bu alanın da lideri konumunda. 2 kez asist pası veren Orkun Kökçü bu kategori de de başı çekiyor. 60 kez takım arkadaşlarına şut pası veren Orkun bu alanda 2. sırada bulunuyor. Forma giydiği 19 lig maçında 51 şut çeken milli futbolcu orta saha oyuncuları arasında 2. sırada yer alıyor. 23 kez şutu engellenen Orkun bu alanda da 2. sırada. 19 maçta 957 pas yapan yıldız futbolcu bu alanda da ligin 2. sırasında.

BİREYSEL HATALARA ÇÖZÜMBULUNAMIYOR

Beşiktaş bireysel hatalara çözüm bulamıyor... Son olarak Djalo'nun hatası nedeniyle Başakşehir maçında topu ağlarından çıkaran Siyah-Beyazlılar bu sezon Süper Lig'de 9 kezle en fazla gole sebep olan hata yapan takım konumunda.

GALATASARAY DERBiSi 7 MART'TA

TFF, Süper Lig'in 24. ve 25. hafta programını duyurdu. 25. haftadaki Beşiktaş- Galatasaray derbisi 7 Mart Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.