Gianluigi Donnarumma'dan Ederson açıklaması! "Bir mesaj aldım"

Donnarumma, Ederson'la aralarında iyi bir ilişki olduğunu ve iletişimin devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında, mesajlaşmanın tek seferle sınırlı kalmadığını, sık sık konuşabildiklerini belirten İtalyan file bekçisi, bu bağın zamanla daha da güçlendiğine işaret eden bir çerçeve çizdi.

Gianluigi Donnarumma PSG'den transfer olmuştu (EPA)

OYUN TARZI KARŞILAŞTIRMASI: "TAMAMEN FARKLIYIZ"

Ederson'la oyun karakterlerine dair de konuşan Donnarumma, iki kalecinin farklı profillere sahip olduğunu söyledi. Brezilyalı kaleci, ayakla oyuna katkısının belirleyici bir unsur olduğunun altını çizen İtalyan file bekçisi, kendi oyununda da pas oyununa katkı verebildiğini ancak Ederson'un stilinde bunun çok daha merkezde konumlandığını dile getirdi. Bu değerlendirme, City'de kaleci rolünün sadece kurtarıştan ibaret olmadığı vurgusunu da öne çıkardı.