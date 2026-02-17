Gianluigi Donnarumma'dan Ederson açıklaması! "Bir mesaj aldım"
Manchester City’nin kalecisi Gianluigi Donnarumma, takımın eski file bekçisi Ederson hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Donnarumma, City’ye transferi sonrası Ederson’dan bir mesaj aldığını ve bu temasın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi. İtalyan kaleci, kulübün önceki kalecisinden gelen bu tür bir mesajın “ayrı bir anlam” taşıdığını vurguladı.
Donnarumma, Ederson'la aralarında iyi bir ilişki olduğunu ve iletişimin devam ettiğini ifade etti. Açıklamasında, mesajlaşmanın tek seferle sınırlı kalmadığını, sık sık konuşabildiklerini belirten İtalyan file bekçisi, bu bağın zamanla daha da güçlendiğine işaret eden bir çerçeve çizdi.
OYUN TARZI KARŞILAŞTIRMASI: "TAMAMEN FARKLIYIZ"
Ederson'la oyun karakterlerine dair de konuşan Donnarumma, iki kalecinin farklı profillere sahip olduğunu söyledi. Brezilyalı kaleci, ayakla oyuna katkısının belirleyici bir unsur olduğunun altını çizen İtalyan file bekçisi, kendi oyununda da pas oyununa katkı verebildiğini ancak Ederson'un stilinde bunun çok daha merkezde konumlandığını dile getirdi. Bu değerlendirme, City'de kaleci rolünün sadece kurtarıştan ibaret olmadığı vurgusunu da öne çıkardı.
TRANSFER HATTI NETLEŞTİ
Manchester City, geride kalan yaz döneminde Paris Saint-Germain'den Donnarumma'yı kadrosuna katarken, Ederson da İngiltere'den ayrılarak Fenerbahçe ile sözleşme imzalamıştı.