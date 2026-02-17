Durant’tan Alperen Şengün’e olay sözler! Sahte hesap iddiası ortalığı karıştırdı

NBA'de Houston Rockets forması giyen Kevin Durant ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Yıldız oyuncunun grup sohbetlerinde sahte bir hesap kullanarak, takım arkadaşları Alperen Şengün ve Jabari Smith dahil birçok oyuncu hakkında ağır yorumlar yaptığı öne sürüldü. Durant'ın yazdığı mesajlarda en çok konuşulan bölüm, Alperen Şengün hakkında yer alan ifadeler oldu.

İddiaya göre Durant, takımın kötü performansı ve top kayıpları üzerine yapılan bir tartışmada kendisini savunurken genç oyuncuyu hedef aldı. Mesajda, "Ne şut atabiliyor ne de savunma yapabiliyor. Bu durum, benim top kayıplarımdan çok daha büyük bir sorun. Unutmayın, bu çocuklar sizin geleceğiniz" ifadeleri yer alıyor. Bu sözler, yıldız oyuncunun daha önce Alperen hakkında yaptığı olumlu açıklamalarla çeliştiği için basketbol kamuoyunda şaşkınlık yarattı.