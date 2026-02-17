Cimbom Juve’yi ağırlıyor! Rams Park’ta Devler Ligi gecesi

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Cimbom, play-off turu ilk maçında Juventus ile kozlarını paylaşacak. Rams Park'taki dev heyecan saat 20.45'te başlayacak. Hollandalı hakem Danny Makkelie'nin yöneteceği karşılaşma TRT 1'den yayınlanacak. Daha önce sayısız Avrupa zaferiyle Türkiye'yi sokaklara döken Galatasaray'da hedef Juve'yi eli boş gönderip önümüzdeki hafta Torino'da oynanacak rövanşa avantaj taşımak.

TAKIMIMIZDA 4 EKSİK VAR

Lig aşamasında 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde eden sarı-kırmızılılar 10 puan toplayarak 20. sırada yer almıştı. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın formasını giydiği Juventus ise 3 galibiyet, 4 beraberlik, 1 yenilgiyle 13 puan aldı ve 13. sırada kendisine yer buldu. Cimbom'da kritik maç öncesi 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezalısı Lemina ile UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Arda, Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği oynayamayacak.