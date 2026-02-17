Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atalanta

Hızlı Özet Göster Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son iki maçta 2-0'lık yenilgiler alarak 17. sıraya gerilerken, Bundesliga'da üst üste altı galibiyet alarak Bayern Münih ile arasındaki farkı altı puana indirdi.

Dortmund, son 22 UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha maçında sadece iki kez kaybetti ve bu eşleşme kulübün Avrupa'daki 100. galibiyetine giden yolda kritik bir basamak olarak görülüyor.

Dortmund'da savunmada Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle yok, kaptan Emre Can sakatlık nedeniyle devre dışı kalırken, Daniel Svensson cezasını tamamlayarak kadroya dönüyor.

Atalanta'da lig aşamasında altı gole doğrudan katkı sağlayan Charles De Ketelaere sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.

Dortmund'da Julian Ryerson son maçta dört asist yaparken, takım bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 farklı golcü ile gol üretti.

Borussia Dortmund lig aşamasında ilk altı maçında sadece bir kez kaybederken, son iki sınavından 2-0'lık yenilgilerle ayrıldı. Sezona Juventus ile 4-4'lük çarpıcı bir maçla başlayan süreçte, Tottenham Hotspur ve Inter Milan karşısındaki mağlubiyetler, Alman devini lig etabında 17. sıraya itti.

DORTMUND'DA FORM VE İÇ SAHA GÜCÜ

Lig etabının son bölümündeki iki kayıp, Borussia Dortmund cephesinde Avrupa ritmini tartışmaya açsa da takımın lig performansı vitrine çıktı. Üç maçlık Bundesliga serisinde dokuz gol üreten ekip, son randevusunda Mainz karşısında 4-0 kazanarak üst üste altıncı lig galibiyetini aldı ve Bayern Münih ile puan farkını altıya kadar indirdi. Bu yükseliş, "Avrupa gecesi" atmosferine sahada net bir özgüven taşıyabilir. Ayrıca son 22 UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha randevusunda sadece iki kez kaybedilmiş olması, ilk maçta avantaj arayışını daha da agresif hâle getiriyor.