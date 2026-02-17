Borussia Dortmund'un Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Atalanta
Borussia Dortmund ile Atalanta, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda karşı karşıya. Lig aşamasını farklı hikâyelerle bitiren iki ekip, ilk 90 dakikada hem skor hem psikolojik üstünlük peşinde. Eksikler, form grafikleri ve kilit oyuncuların rolü bu eşleşmede belirleyici olacak.
- Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasında son iki maçta 2-0'lık yenilgiler alarak 17. sıraya gerilerken, Bundesliga'da üst üste altı galibiyet alarak Bayern Münih ile arasındaki farkı altı puana indirdi.
- Dortmund, son 22 UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha maçında sadece iki kez kaybetti ve bu eşleşme kulübün Avrupa'daki 100. galibiyetine giden yolda kritik bir basamak olarak görülüyor.
- Dortmund'da savunmada Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle yok, kaptan Emre Can sakatlık nedeniyle devre dışı kalırken, Daniel Svensson cezasını tamamlayarak kadroya dönüyor.
- Atalanta'da lig aşamasında altı gole doğrudan katkı sağlayan Charles De Ketelaere sakatlık nedeniyle forma giyemeyecek.
- Dortmund'da Julian Ryerson son maçta dört asist yaparken, takım bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 10 farklı golcü ile gol üretti.
Borussia Dortmund lig aşamasında ilk altı maçında sadece bir kez kaybederken, son iki sınavından 2-0'lık yenilgilerle ayrıldı. Sezona Juventus ile 4-4'lük çarpıcı bir maçla başlayan süreçte, Tottenham Hotspur ve Inter Milan karşısındaki mağlubiyetler, Alman devini lig etabında 17. sıraya itti.
DORTMUND'DA FORM VE İÇ SAHA GÜCÜ
Lig etabının son bölümündeki iki kayıp, Borussia Dortmund cephesinde Avrupa ritmini tartışmaya açsa da takımın lig performansı vitrine çıktı. Üç maçlık Bundesliga serisinde dokuz gol üreten ekip, son randevusunda Mainz karşısında 4-0 kazanarak üst üste altıncı lig galibiyetini aldı ve Bayern Münih ile puan farkını altıya kadar indirdi. Bu yükseliş, "Avrupa gecesi" atmosferine sahada net bir özgüven taşıyabilir. Ayrıca son 22 UEFA Şampiyonlar Ligi iç saha randevusunda sadece iki kez kaybedilmiş olması, ilk maçta avantaj arayışını daha da agresif hâle getiriyor.
KOVAC ETKİSİ VE 100. GALİBİYET HEDEFİ
Takımın savunma direnci, özellikle Niko Kovač döneminde "zor geçilen" bir kimliğe dönüştü; ligde son 30 maçın yalnızca birinde mağlubiyet görülmesi, bu sert kabuğun en net göstergesi. Avrupa sahnesine dönüşte hedef net: Bu eşleşme, kulübün kıtadaki 100. galibiyetine giden yolda kritik bir basamak olarak öne çıkıyor. İlk 90 dakikada skor üretmek kadar, rövanşa taşınacak güveni kurmak da planın temel parçası.
EKSİKLER, DÖNÜŞLER VE KİLİT DETAYLAR
Ev sahibi tarafta savunmada Nico Schlotterbeck ve Niklas Süle yok; buna karşın Daniel Svensson cezasını tamamlayıp kadroya dönüyor. Orta sahada Marcel Sabitzer sakatlık dönüşüyle ilk 11 için seçenek hâline gelirken, kaptan Emre Can sakatlığı nedeniyle devre dışı. Duran toplarda ise Julian Ryerson'ın son maçta yaptığı dört asistlik etki dikkat çekiyor; bu asistlerin ikisinin Serhou Guirassy'ye gelmiş olması, set-piece planının tekrar sahneye çıkabileceğini gösteriyor. Ayrıca mevcut UEFA Şampiyonlar Ligi sezonunda 10 farklı golcünün tabelaya yazılması, hücumda tek bir senaryoya bağlı kalınmadığını da kanıtlıyor; form grafiği yüksek isimler arasında Felix Nmecha ve Julian Brandt de üçer golle öne çıkıyor.
İtalyan ekibinde ise en kritik eksik, lig aşamasında altı gole doğrudan katkı sağlayan, 20 fırsat yaratan ve 11 başarılı dripling yapan Charles De Ketelaere. Devre arasında hücuma eklenen Giacomo Raspadori sakatlığı nedeniyle seçenek olmaktan çıkarken, ileri uçta tercihin Nikola Krstović ya da Gianluca Scamacca üzerinden şekillenmesi bekleniyor. Savunmada ise bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi maçlarının tamamına ilk 11 başlayan tek isim olan Odilon Kossounou'nun ligde sınırlı süre alması, "ilk 11 mi, kulübe mi" sorusunu canlı tutuyor.
MUHTEMEL 11'LER
Borussia Dortmund:Kobel, Ryerson, Anton, Bensebaini, Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson, Brandt, Beier, Guirassy.
Atalanta:Carnesecchi, Kossounou, Hien, Ahanor, Zappacosta, Ederson, De Roon, Bernasconi, Pasalic, Zalewski, Scamacca