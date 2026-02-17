Arsenal'den Bukayo Saka'ya rekor sözleşme!
Arsenal, iç transferde kritik hamlesini yaptı ve kanat oyuncusu Bukayo Saka ile sözleşme uzatma sürecini tamamladı. Yeni anlaşmanın 5 yıl olması bekleniyor.
Premier League lideri Arsenal'de kadro planlaması sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Kulüp, iç transfer operasyonunda en önemli adımlarından birini atarak Bukayo Saka'nın kontratını uzatma sürecini sonuçlandırdı. Buna göre Londra ekibi, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla mevcut anlaşmayı 5 yıl daha uzattı. Bu hamleyle birlikte Arsenal, hem kadro istikrarını korumayı hem de sezonun kritik dönemine girilirken soyunma odasındaki dengeyi güçlendirmeyi hedefliyor.
MAAŞTA ZİRVEYE ÇIKACAK
Yeni sözleşme paketiyle birlikte Saka'nın haftalık kazancının 300.000 sterlinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcu, Arsenal kadrosunda en yüksek maaş alan isim konumuna yükselecek. Sözleşme uzatmasının sadece süre açısından değil, mali boyutuyla da kulüp içinde dikkat çeken bir ölçeğe sahip olduğu belirtiliyor.
SEZON PERFORMANSI DİKKAT ÇEKİYOR
Genç kanat oyuncusu, bu sezon Arsenal formasıyla 33 maçta 7 gol ve 7 asistlik katkı üretti. Hücum hattında skor üretimi kadar oyun temposu ve süreklilik tarafında da öne çıkan Saka, sezon boyunca istatistiksel istikrarıyla takımın en güvenilir parçalarından biri olarak konumlandı. Yeni kontratın, bu performans çizgisini uzun vadeli bir planın merkezine yerleştirdiği görülüyor.
ARSELAL'DE PLANLAMA HIZ KESMİYOR
Arsenal'in iç transferde attığı bu adım, sezonun kalan bölümünde kadro sürekliliğini koruma hedefiyle örtüşüyor. Kulüp, zirve yarışında kritik virajlara girerken ana parçalarını elde tutmayı öncelikli gündem maddesi haline getirmiş durumda. Saka ile yapılan yeni anlaşma da bu yaklaşımın en net hamlelerinden biri olarak öne çıkıyor.