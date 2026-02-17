Arsenal'den Bukayo Saka'ya rekor sözleşme!

Premier League lideri Arsenal'de kadro planlaması sadece saha içiyle sınırlı kalmadı. Kulüp, iç transfer operasyonunda en önemli adımlarından birini atarak Bukayo Saka'nın kontratını uzatma sürecini sonuçlandırdı. Buna göre Londra ekibi, 24 yaşındaki kanat oyuncusuyla mevcut anlaşmayı 5 yıl daha uzattı. Bu hamleyle birlikte Arsenal, hem kadro istikrarını korumayı hem de sezonun kritik dönemine girilirken soyunma odasındaki dengeyi güçlendirmeyi hedefliyor.

MAAŞTA ZİRVEYE ÇIKACAK

Yeni sözleşme paketiyle birlikte Saka'nın haftalık kazancının 300.000 sterlinin üzerine çıkması bekleniyor. Bu rakamın gerçekleşmesi halinde yıldız futbolcu, Arsenal kadrosunda en yüksek maaş alan isim konumuna yükselecek. Sözleşme uzatmasının sadece süre açısından değil, mali boyutuyla da kulüp içinde dikkat çeken bir ölçeğe sahip olduğu belirtiliyor.