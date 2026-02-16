TAKVİM şampiyonluk yarışını masaya yatırdı

Süper Lig'de bitime 12 hafta var. Şampiyonluk yarışı iyice kızıştı. Galatasaray 55 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Fenerbahçe ise liderin 3 puan gerisinde. Kalan maçlarda Cimbom; Konyaspor, Beşiktaş, Göztepe, Trabzonspor, Gençlerbirliği, Samsunspor ve Kasımpaşa ile oynayacak. F.Bahçe ise Antalyaspor, Karagümrük, Kayserispor, G.Saray ve Konyaspor ile dış sahada mücadele edecek. Kısacası şampiyonluk yarışında G.Saray puan, F.Bahçe ise fikstür avantajına sahip.

DERBİYİ İŞARET ETTİLER

TAKVİM yazarları İlker Yağcıoğlu ve Evren Turhan şampiyonluk yarışını değerlendirdi. İki yazarın da görüşüne göre, şampiyonluk yarışının düğümü 31. hafta Seyrantepe'de oynanacak Galatasaray -Fenerbahçe derbisinde çözülecek.

BÜYÜK YARIŞIN ANAHTARI DERBİ

Evren Turhan, her şeyi RAMS Park'taki maç çözecek aslında. Galatasaray, Fenerbahçe'nin 3 puan önünde ve bir avantaja sahip. Fikstür zor gözükse de, Galatasaray mayıs ayını sever. Fenerbahçe kolay puan kaybetmez iyi gidiyorlar. Galatasaray'ın Juventus maçlarında alacağı sonuçlar da Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına etki edecektir. Sonuç olarak bu iş Galatasaray'ın evindeki derbide belli olur.

İKİ TAKIMIN ŞANSLARI EŞİT

İlker Yağcıoğlu,Galatasaray'ın deplasman maçlarına baktığımda puan kaybetme ihtimalini yüksek olarak görüyorum. Fenerbahçe'nin fikstürü Galatasaray'a göre çok avantajlı olarak öne çıkıyor. Burada galiba düğüm Seyrantepe'de Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözülecek gibi. Ben iki takımında şampiyonluk şanslarının eşit olduğunu düşünüyorum. O maçı kazanan şampiyon olur.

ZİRVEDE EZELİ REKABET VAR!

Fenerbahçe'nin fikstür avantajına sahip olduğu belirtiliyor... Ancak Galatasaray'ın puan farkı olarak önde olduğuna da dikkat çekiliyor... Yazarlar tek ortak noktada buluştu.