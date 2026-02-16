Fenerbahçe maçında yediği goller tartışma konusu oldu

Onana, Fenerbahçe derbisindeki performansıyla eleştirilerin odağında. Maç boyunca kalesine gelen 6 şutta herhangi bir kurtarış yapamayan ve kaleyi bulan 3 şutta da gol yiyen deneyimli kaleci, istatistik kağıdında kurtarış sayısı ve engellenen gol değerlerinde düşük bir performans sergiledi. Öte yandan Onana'nın son dönemdeki form grafiği de tartışma konusu oldu. Trabzonspor formasıyla çıktığı son 11 resmi maçın tamamında kalesinde gol gören kaleci, özellikle maç içerisinde kalesini çok fazla terk etmesiyle de dikkat çekiyor. Andre Onana kurtarış başarısında kariyerinin en kötü 3. sezonunu yaşıyor (%67). Bundan daha kötü olduğu sezonlar 11 sene önce 17-18 yaşlarında Ajax 2. takımındaydı (%56 ve %64 kurtarış başarısı). Aralık ayından sonra inanılmaz düşüş yaşadı. Son 7 maç kurtarış başarısı %45.8.

YİNE BANA HÜSRAN

Trabzonspor, Süper Lig'de Fenerbahçe'ye evinde 3-2 yenildi. Bu yenilgi sonrasında Trabzon'daki yerel gazeteler çarpıcı manşetler attı. Sonnokta Gazetesi, "Yine Bana Hüsran" başlığını kullanarak Trabzonspor'un futbolunu eleştirdi. Günebakış ise, "Derbide her şey güzel başladı, 90 dakika sonunda ise hüsran vardı. Tükeniş" ifadelerini kullandı. Taka Gazetesi'nin hedefinde ise Trabzonspor'un kalecisi Onana vardı. Gazete, "Panter geldi kaleciliği unuttu" manşetini atarak, "Trabzonspor, Onana'nın kurbanı oldu" ifadelerine yer verdi.

ZUBKOV FORMASINA KAVUŞUYOR

Antalyaspor maçında sakatlanan, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarında kadroda yer almayan Ukraynalı kanat oyuncusu Zubkov, Pazar günü Gaziantep ile oynanacak karşılaşmada formasına kavuşacak. Teknik direktör Fatih Tekke'nin Gaziantep maçında yıldız oyuncuya 11'de şans vermesi bekleniyor. Zubkov'un sağ kanatta, Augusto'nun ise sol kanatta görevlendirileceği bildirildi.