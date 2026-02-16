Dev maç öncesi Spalletti’den Galatasaray'a saygı ve meydan okuma

Hızlı Özet Göster Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesinde Galatasaray ile RAMS Park'ta oynayacakları karşılaşma hakkında bir basın toplantısı düzenledi.

Spalletti, teknik direktör Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı bildiklerini, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarının farkında olduklarını belirtti.

İtalyan teknik direktör, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i tehlikeli hücumcular olarak nitelendirerek bu oyuncuları toptan uzak tutmaya çalışacaklarını söyledi.

Spalletti, Juventus'un maçtaki hedefinin rakip baskısından kurtularak oyunu Galatasaray'ın yarı sahasında oynamak olduğunu açıkladı.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Spalletti, zorlu bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.

Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti: “Victor Osimhen ve Mauro Icardi’nin olağanüstü kaliteleri var” (Fotoğraf İHA'dan alınmıştır) ZORLU DEPLASMAN ÖNCESİ SAYGI MESAJI İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım" dedi.