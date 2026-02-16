Dev maç öncesi Spalletti’den Galatasaray'a saygı ve meydan okuma
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, Galatasaray deplasmanı öncesi rakiplerine duyduğu saygıyı vurgularken, Osimhen ve Icardi için özel plan hazırladıklarını belirtti. İtalyan teknik adam, “Hangi düzeyde olduğumuzu göstermeliyiz” dedi.
- Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı öncesinde Galatasaray ile RAMS Park'ta oynayacakları karşılaşma hakkında bir basın toplantısı düzenledi.
- Spalletti, teknik direktör Okan Buruk'u ve Galatasaray'ı bildiklerini, güçlü bir rakiple karşılaşacaklarının farkında olduklarını belirtti.
- İtalyan teknik direktör, Mauro Icardi ve Victor Osimhen'i tehlikeli hücumcular olarak nitelendirerek bu oyuncuları toptan uzak tutmaya çalışacaklarını söyledi.
- Spalletti, Juventus'un maçtaki hedefinin rakip baskısından kurtularak oyunu Galatasaray'ın yarı sahasında oynamak olduğunu açıkladı.
Juventus Teknik Direktörü Luciano Spalletti, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Galatasaray ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. RAMS Park'ta düzenlenen basın toplantısında konuşan Spalletti, zorlu bir maça çıkacaklarının bilincinde olduklarını söyledi.
ZORLU DEPLASMAN ÖNCESİ SAYGI MESAJI
İtalyan teknik adam, Galatasaray'ın güçlü bir ekip olduğunu vurgulayarak, "Bütün güçlüklerin farkındayız. Yarın karşımıza çıkacak güçlükleri biliyoruz. Daha önceki maçlarını izledik. Okan Buruk'u biliyoruz. Nasıl bir teknik direktör olduğunu biliyoruz. Çok büyük bir kişiliği var. Oyuncularının kalitesi çok önemli. Biz buraya bu maçı oynama geldik. Çok da mutluyuz. Bu tür bir rakiple karşılaşacağımız için mutluyuz. Galatasaray'a karşı oynamayı baskı olarak görmüyoruz, mutluluk olarak görüyoruz. Doğru bir biçimde bu maçı çıkarmak istiyoruz. Burada hangi düzeyde olduğumuzu göstermemiz lazım" dedi.
OSİMHEN VE ICARDİ İÇİN ÖZEL PLAN
Spalletti, Galatasaray'ın hücum hattına da özel parantez açtı. Victor Osimhen ve Mauro Icardi'nin önemli isimler olduğuna dikkat çeken deneyimli teknik direktör, "İkisi de son derece güçlü futbolcular. Özellikleri birbirinden farklı. Daha önce televizyonda verdiğim röportajda söyledim. Her iki futbolcu da ansiklopedi gibi bir hücumcunun bilmesi gereken her şeyi biliyorlar. İkisi de forvet olarak ceza sahası içinde nasıl davranacaklarını çok iyi biliyorlar. Biri kaos yapıyor. Diğeri de o kaostan nasıl yararlanacağını biliyor. İkisinin de olağanüstü kaliteleri var. Mümkün olduğunda onları toptan uzak tutmaya çalışacağız. Oynarlarsa bize güçlük çıkarabilirler"ifadelerini kullandı.
HEDEF: OYUNU RAKİP YARI SAHADA OYNAMAK
Karşılaşmayı Galatasaray yarı sahasında oynamayı amaçladıklarını belirten Spalletti, "Galatasaray'ın bütün tercihlerine hazır olmalıyız. Bu tercihler sonucunda koas olacak. Bu da onların avantajı olacak. Biz de kendi oyunumuzu oynamak durumundayız. Nasıl maçı kazanacaksınız korkusuyla sahaya gelemeyiz. Biz mümkün olduğu kadar bu ilk baskıdan kurtulmaya çalışacağız. Onların yarı sahasında maçı oynamayı amaçlıyoruz. Belki yapamayacağız ama amacımız bu"şeklinde konuştu.
Juventus, yarın saat 20.45'te Galatasaray'a konuk olacak. Spalletti, takımının bu karşılaşmada seviyesini ortaya koymak istediğini sözlerine ekledi.