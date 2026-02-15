Zorlu maçta geri dönüş! Udinese - Sassuolo: 1-2 | MAÇ SONUCU
Serie A’nın 25. haftasında Udinese, sahasında Sassuolo’yu ağırladı. Blueenergy Stadium’nda oynanan mücadeleyi Sassuolo 2-1 kazanarak kritik bir deplasman galibiyeti aldı.
Ev sahibi ekip, 10. dakikada Oumar Solet'in golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. İlk bölümde topa daha fazla sahip olmaya çalışan Udinese, soyunma odasına avantajını koruyarak girdi.
SASSUOLO'DAN 2 DAKİKADA ÇİFTE DARBE
İkinci yarıda oyunun momentumu değişti. Sassuolo, 56. dakikada Armand Laurienté ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, yalnızca 2 dakika sonra 58. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle 2-1 öne geçerek maçı çevirdi ve skoru lehine çevirmeyi başardı.
ZANIOLO 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Udinese'de, Galatasaray'dan kiralanan Nicolò Zaniolo mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.
PUANLAR VE GELECEK HAFTA
Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 32'ye yükseltti. Udinese ise 32 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Udinese deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.