Zorlu maçta geri dönüş! Udinese - Sassuolo: 1-2 | MAÇ SONUCU

İkinci yarıda oyunun momentumu değişti. Sassuolo, 56. dakikada Armand Laurienté ile beraberliği yakaladı. Konuk ekip, yalnızca 2 dakika sonra 58. dakikada Andrea Pinamonti'nin golüyle 2-1 öne geçerek maçı çevirdi ve skoru lehine çevirmeyi başardı.

Sassuolo kritik bir galibiyet aldı (EPA)

ZANIOLO 90 DAKİKA SAHADA KALDI

Udinese'de, Galatasaray'dan kiralanan Nicolò Zaniolo mücadeleye ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

PUANLAR VE GELECEK HAFTA

Bu sonucun ardından Sassuolo puanını 32'ye yükseltti. Udinese ise 32 puanda kaldı. Ligde bir sonraki hafta Udinese deplasmanda Bologna ile karşılaşacak. Sassuolo ise sahasında Atalanta'yı konuk edecek.