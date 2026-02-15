Zeynep Sönmez ilk turda elendi

Milli tenisçi Zeynep Sönmez, Dubai Tenis Şampiyonası'nda ilk turda turnuvaya veda etti. Dubai'de düzenlenen organizasyonda korta çıkan milli sporcu, ilk turda Çek rakibi Sara Bejlek ile karşı karşıya geldi.

İKİ SETTE VEDA

Karşılaşmada iki set de 6-2'lik skorlarla tamamlandı. Zeynep Sönmez, rakibine 2-0 yenilerek turnuvaya ilk tur aşamasında veda etti.