Sergen Yalçın Başakşehir maçı öncesinde net bir mesaj

Beşiktaş'ta artık puan kaybına hiç tahammül kalmadı. Teknik Direktör Sergen Yalçın, bugün oynanacak Başakşehir FK maçı öncesinde oyuncularıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adamın öğrencilerine, "Ben size güveniyorum. Takımımıza yeni arkadaşlarımız katıldı. Zamanla birbirimize alışacağız, birbirinize alışacaksınız. İyi yolda ilerleyeceğiz" dediği ifade edildi. belirtildi. Siyah-Beyazlılar, Başakşehir karşılaşmasının ardından Göztepe ve Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-Beyazlı teknik heyetin planı, bu üç mücadeleden de galibiyetle ayrılarak moralli bir şekilde derbiye çıkmak.

KARTAL SERİ PEŞİNDE

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Başakşehir ile Beşiktaş, bugün saat 20.00'de Fatih Terim Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Ligde Siyah-Beyazlılar 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 37 puan almayı başardı. Turuncu-Lacivertliler ise 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 33 puan toplamış durumda. Geçen hafta evinde Alanyaspor karşısında evinde 2 puan bırakan Kartal, bu maçla birlikte Galatasaray derbisine kadar galibiyet serisi yakalamak istiyor.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Kara Kartal'da, Başakşehir maçı öncesinde 3 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Siyah-Beyazlılar'da Orkun Kökçü, Emirhan Topçu ve Salih Uçan, Başakşehir karşısında sarı kart görmeleri durumunda 23. haftadaki Göztepe müsabakasında cezalı olacak.