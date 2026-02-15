Sarı-Kırmızılı ekibin golcüsü Icardı Cimbom’la bir başka

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi bu sezon Süper Lig'deki performansıyla dikkatleri çekiyor. Bu sezon 21 lig maçında 945 dakika sahada kalan yıldız golcü 73 dakikada bir gol atarak lig kariyerinin en sık gol attığı sezonunu yaşadı. 32 yaşındaki futbolcu lig kariyerinin dakika başına en fazla gol attığı 5 sezonun 3'üne Galatasaray formasıyla imza attı. 2022-23'te 24 maçta 22 gol atan Icardi 86 dakikada bir skora etki etmişti. Yıldız futbolcu, 2023-24'te de 25 maçta 9 gol kaydedip 114 dakikada bir skor üretmişti. Icardi 2017-18 sezonunda Inter'le 29 gol atarak 102 dakika bir gol sevinci yaşamıştı. Yıldız oyuncu, 2019-20'de PSG formasıyla 12 gol atmış ve 106 dakikada bir skor katkısı vermişti.

ASLAN DEVLERLE YARIŞIYOR

Bu sezon Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla maçta 3+ gol atan 3 takım bulunuyor. Bayern Münih 16 kez ile ilk sırada yer alırken Barcelona ve Galatasaray 14 kez ile 2. sırayı paylaşıyor.