Kariyer rekoru zafere yetmedi

Trabzonspor'unArnavut yıldızı Ernest Muçi, Fenerbahçe karşısında attığı golle kariyer rekoru kırdı. 24 yaşındaki futbolcu bu sezon tüm kulvarlarda 13 gole ulaşarak kariyerinin en fazla skor ürettiği sezonu yaşadı. 7. dakikada şık bir aşırtma ile takımını öne geçiren isim olan yıldız futbolcu maçın genelinde de etkili bir performans ortaya koydu. 1 şutu direkten dönen Muçi yüzde 93 pas isabeti ile oynadı. 24 yaşındaki Arnavut 10 numara takımının etkili isimlerinden biri olsa da performansına rağmen mağlubiyeti önleyemedi.

