Marsilya’da Benatia istifa etti

Olympique de Marseille'de yönetim kademesinde önemli bir değişiklik yaşandı. Kulübün sportif direktörü Mehdi Benatia, görevinden derhal geçerli olmak üzere istifa etti.

Futbolculuk kariyerinin ardından Marsilya'da yönetici olarak görev alan Benatia, son dönemde transfer stratejisi ve kadro planlamasında aktif rol üstlenmişti. Avrupa kupalarına katılım hedefi doğrultusunda yapılan hamlelerde de adı öne çıkan isimler arasında yer alıyordu.

Kulüp sahibi Frank McCourt ile başkan Pablo Longoria'nın, sportif operasyonlarda oluşabilecek boşluğu gidermek amacıyla kısa süre içinde yeni bir yapılanmaya gitmesi bekleniyor.