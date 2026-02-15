Levante - Valencia: 0-2 | MAÇ SONUCU

Konuk ekibe galibiyeti getiren goller 64. dakikada Largie Ramazani ve 84. dakikada Umar Sadiq'tan geldi. Valencia, bu iki golle derbide üstünlüğü ele alıp sahadan 3 puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU

Bu sonucun ardından Levante 18 puanda kalarak 19. sıradaki yerini korudu. Valencia ise puanını 26'ya yükselterek küme düşme potasından bir nebze olsun uzaklaştı.

Levante, önümüzdeki hafta içi sahasında Villarreal CF'i konuk edecek. Valencia ise hafta sonu Villarreal deplasmanına çıkacak.