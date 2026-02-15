Juventus’ta Thuram belirsizliği
Serie A’da Inter’e mağlup olan Juventus, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına başladı. Sakatlığı nedeniyle son maçta forma giyemeyen Khephren Thuram’ın durumu bugün netleşecek.
Inter deplasmanında sahadan mağlubiyetle ayrılan Juventus, gözünü Galatasaray ile oynayacağı maça çevirdi. İtalyan ekibi, Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk karşılaşması öncesinde hazırlıklarını sürdürdü.
THURAM'IN DURUMU TAKİPTE
Sakatlığı nedeniyle Inter karşısında görev yapamayan Khephren Thuram'ın sağlık durumunun bugün netlik kazanması bekleniyor. Fransız orta sahanın İstanbul kafilesinde yer alıp almayacağı yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.
"ZAMANLA YARIŞ" İFADESİ
İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus teknik heyeti Thuram'ı İstanbul'a götürebilmek için süreci yakından takip ediyor. Oyuncunun iyileşme sürecinin zorlanmayacağı ve fiziksel durumunun risk oluşturması halinde dinlendirilebileceği belirtildi.
İLK 11 İHTİMALİ DÜŞÜK
Haberde, Thuram'ın Galatasaray karşısında ilk 11'de başlamasının zor olduğu ancak ihtimal dışı olmadığı ifade edildi. Oyuncunun son durumu gün içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.