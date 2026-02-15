Juventus’ta Thuram belirsizliği



"ZAMANLA YARIŞ" İFADESİ

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, Juventus teknik heyeti Thuram'ı İstanbul'a götürebilmek için süreci yakından takip ediyor. Oyuncunun iyileşme sürecinin zorlanmayacağı ve fiziksel durumunun risk oluşturması halinde dinlendirilebileceği belirtildi.

İLK 11 İHTİMALİ DÜŞÜK

Haberde, Thuram'ın Galatasaray karşısında ilk 11'de başlamasının zor olduğu ancak ihtimal dışı olmadığı ifade edildi. Oyuncunun son durumu gün içinde yapılacak değerlendirmelerin ardından netleşecek.