Aslan filedeki derbide set vermedi! Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana: 3-0 | MAÇ SONUCU

İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Konuk ekip, Earvin Ngapeth ve Lagumdzija'nın hücumlarıyla skor üretirken, setin ortasında Alonso'nun topu dışarı göndermesiyle 15-11'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi, Alonso'nun bloğuyla farkı 15-16'ya kadar indirdi. Ardından Fabian Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu ile yeniden ritim yakalayan sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Galatasaray voleybolda Fenerbahçe'ye set vermedi (AA)

ÜÇÜNCÜ SETTE NOKTAYI KOYDU

Üçüncü sete ev sahibi, Ahmet Tümer'in bloğunun da katkısıyla 3-0 önde girdi. Konuk ekip, Ngapeth ve Lagumdzija'nın sayılarıyla oyuna ortak oldu ve setin ortalarında 15-12 üstünlük kurdu. Devam bölümünde hata oranını aşağı çeken sarı-lacivertliler seti yine 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.

SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI

Ligin bir sonraki haftasında sarı-kırmızılı ekip Gebze Belediyesi deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler ise Altekma'yı sahasında konuk edecek.