Aslan filedeki derbide set vermedi! Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Medicana: 3-0 | MAÇ SONUCU
SMS Grup Efeler Ligi 19. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, Fenerbahçe Medicana’yı TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda ağırladı. Karşılaşmayı konuk ekip 3-0 kazanarak haftayı derbi galibiyetiyle kapattı. Bu sonuçla sarı-lacivertliler ligde üst üste 2’nci, toplamda 10’uncu galibiyetine ulaştı. Sarı-kırmızılı ekip ise 4’üncü yenilgisini alırken 8 maçlık galibiyet serisi sona erdi. Ligin ilk yarısındaki randevuda ev sahibi ekip, rakibini 3-2 mağlup etmişti.
İlk sette konuk ekip, Adis Lagumdzija'nın arka arkaya bulduğu sayılarla 9-5 öne geçti. Mola sonrası toparlanan ev sahibi, Jean Patry'nın sayısıyla 4-0'lık seri yakaladı ve skor 9-9'a geldi. Beraberliğin ardından oyun yeniden yön değiştirirken, Patry'nin smacının dışarı çıkmasıyla sarı-lacivertliler 7-0'lık seriyle 10-17'yi buldu. Konuk ekip seti 25-21 alarak maçta 1-0 öne geçti.
İKİNCİ SETTE FENERBAHÇE KONTROLÜ BIRAKMADI
İkinci set karşılıklı sayılarla başladı. Konuk ekip, Earvin Ngapeth ve Lagumdzija'nın hücumlarıyla skor üretirken, setin ortasında Alonso'nun topu dışarı göndermesiyle 15-11'lik üstünlüğü yakaladı. Ev sahibi, Alonso'nun bloğuyla farkı 15-16'ya kadar indirdi. Ardından Fabian Drzyzga, Halit Kurtuluş ve Yiğit Gülmezoğlu ile yeniden ritim yakalayan sarı-lacivertliler seti 25-19 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
ÜÇÜNCÜ SETTE NOKTAYI KOYDU
Üçüncü sete ev sahibi, Ahmet Tümer'in bloğunun da katkısıyla 3-0 önde girdi. Konuk ekip, Ngapeth ve Lagumdzija'nın sayılarıyla oyuna ortak oldu ve setin ortalarında 15-12 üstünlük kurdu. Devam bölümünde hata oranını aşağı çeken sarı-lacivertliler seti yine 25-19 alarak maçı 3-0 kazandı.
SIRADAKİ HAFTA PROGRAMI
Ligin bir sonraki haftasında sarı-kırmızılı ekip Gebze Belediyesi deplasmanına gidecek. Sarı-lacivertliler ise Altekma'yı sahasında konuk edecek.