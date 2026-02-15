Aslan en yüksek gol averajı yakaladığı sezonu geçiriyor

Galatasaray'ın hücum oyuncuları bu sezon ligdeki skorer performanslarıyla Sarı-Kırmızılı takımı sırtlıyor. Victor Osimhen, Mauro Icardi, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün, Cimbom'un bu sezon ligde attığı 55 golün 39'una imza atmayı başardı. Mauro Icardi 21 maçta attığı 13 golle rakip ağları en fazla sarsan isim oldu. Arjantinli golcüyü 16 maçta kaydettiği 9 gol, 3 asistle Victor Osimhen takip etti.

BARIŞ'TAN 16 GOLE KATKI

Sane de 18 maçta 6 gol , 3 asistle 9 gole katkı yaptı. Barış Alper Yılmaz da 6 gol, 10 asistle öne çıktı. Yunus Akgün de 5 gol, 7 asiste imza attı. Ayrıcabu sezon ligde attığı 55 gole karşılık kalesinde 15 gol gören Cimbom, lig tarihinde 22. maçlar itibarıyla en yüksek gol averajını (40) yakaladığı sezonu geçiriyor.

ÇAĞRI BALTA KRİZİ

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hakan Balta'nın oğlu olan ve Cimbom'un altyapısında forma giyen Çağrı Hakan Balta ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Fenerbahçe, 17 yaşındaki forvetle anlaşma sağlayıp Galatasaray'a ilgi mektubu gönderdi. Galatasaray yönetimi ise bu duruma sert tepki gösterdi ve henüz 18 yaşına girmemiş bir oyuncu ile izinsiz görüştüğü nedeniyle ezeli rakibini TFF'ye şikayet etti

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turunda salı günü Juventus'u konuk edecek Galatasaray dün hazırlıklarına başladı.