Uzatmalarda gelen puan! Espanyol - Celta Vigo: 2-2 | MAÇ SONUCU

Mücadelenin 38. dakikasında konuk ekip, Ferran Jutglà ile golü bularak skoru 1-0'a taşıdı. İlk bölümde tempo yükselirken Espanyol, dengeyi kurmak için hücumlarını artırdı ve ikinci yarıda dönüş aradı.

Celta Vigo'nun gol sevinci (AFP)

ESPANYOL'DAN İKİ GOLLE DÖNÜŞ

Espanyol, 66. dakikada Kike García'nın golüyle eşitliği sağladı. Baskıyı sürdüren ev sahibi, 86. dakikada Tyrhys Dolan ile bir kez daha ağları buldu ve 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Bu golle birlikte tribünlerde sevinç yükselirken, maçın son bölümü büyük bir gerilime sahne oldu.

90+3'TE GELEN EŞİTLİK

Celta Vigo, karşılaşmayı bırakmadı ve uzatma dakikalarında son sözü söyledi. 90+3'te Borja Iglesias skoru 2-2'ye getiren golü kaydetti. Kalan sürede başka gol olmayınca iki ekip sahadan birer puanla ayrıldı.

PUAN DURUMU VE SIRADAKİ MAÇLAR

Bu sonuçla Espanyol 35 puana yükselirken Celta Vigo da 35 puana ulaştı. Ligin bir sonraki maçında Espanyol, deplasmanda Atlético Madrid ile karşılaşacak. Celta Vigo ise sahasında Mallorca'yı konuk edecek.