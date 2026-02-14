Trabzonspor evinden Fenerbahçe'yi konuk edecek

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ligdeki şampiyonluk yarışını ilgilendiren maç, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-Mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-Lacivertliler'in ligdeki 145 golüne, Bordo-Mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı

KRALLIĞI ZORLUYOR

15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Rams Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor.

EN GOLCÜ TALİSCA

Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldız forveti Anderson Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 12 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor.