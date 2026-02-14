Trabzonspor evinden Fenerbahçe'yi konuk edecek
Trabzonspor, evindeki dev maçta bugün F.Bahçe’yi konuk edecek... Şampiyonluk seyrine yön verecek bu zorlu mücadele saat 20.00’de başlayacak. Karşılaşmada hakem Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Trabzonspor ile Fenerbahçe bugün saat 20.00'de karşı karşıya gelecek. Ligdeki şampiyonluk yarışını ilgilendiren maç, BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak ekrana gelecek. Karşılaşmada Halil Umut Meler düdük çalacak. Zorlu mücadele öncesi Sarı-Lacivertliler, oynadığı 21 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlikle topladığı 49 puanla ikinci sırada yer alıyor. Bordo-Mavililer ise 21 maçta 13 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 45 puan topladı ve üçüncü sırada bulunuyor. Fenerbahçe ile Trabzonspor, lig tarihinde 105 kez rakip oldu. Bu süreçteki maçlarda Fenerbahçe 44 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 27 kez 3 puan alan taraf oldu. 34 maç da berabere sona erdi. Sarı-Lacivertliler'in ligdeki 145 golüne, Bordo-Mavililer 111 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan müsabakayı ev sahibi ekip En-Nesyri'nin golüyle 1-0 kazandı
KRALLIĞI ZORLUYOR
15 golle gol krallığı yarışında zirvede bulunan Onuachu, Rams Başakşehir forması giyen Eldor Shomurodov ile ilk sırayı paylaşıyor.
EN GOLCÜ TALİSCA
Sarı-Lacivertliler'in Brezilyalı yıldız forveti Anderson Talisca, bu sezon tüm kulvarlarda attığı 12 golle takımının en golcü ismi konumunda yer alıyor.