Ozan Almanya'da sahnede! Hoffenheim - Freiburg: 3-0 | MAÇ SONUCU
Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim, sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.
PERDEYİ ASLLANI AÇTI
Hoffenheim, 46. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran ev sahibi, kısa süre içinde farkı ikiye çıkardı.
OZAN KABAK'TAN KAFA GOLÜ
25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve takımına rahat nefes aldırdı.
90+5'TE NOKTAYI GENDREY KOYDU
Karşılaşmanın uzatma bölümünde Hoffenheim, 90+5'te Valentin Gendrey ile bir gol daha buldu. Bu golle skor 3-0'a geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.