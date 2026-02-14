PODCAST CANLI YAYIN

Ozan Almanya'da sahnede! Hoffenheim - Freiburg: 3-0 | MAÇ SONUCU

Bundesliga’nın 22. haftasında Hoffenheim, sahasında Freiburg’u 3-0 mağlup etti. Ev sahibi ekibin gollerinden birini Ozan Kabak kaydetti ve galibiyette büyük rol oynadı.

Giriş Tarihi:
Ozan Almanya'da sahnede! Hoffenheim - Freiburg: 3-0 | MAÇ SONUCU

Bundesliga'nın 22. haftasında Hoffenheim, sahasında Freiburg'u 3-0 mağlup etti. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, ikinci yarının başında oyunun kontrolünü tamamen eline aldı.

PERDEYİ ASLLANI AÇTI

Hoffenheim, 46. dakikada Fisnik Asllani'nin golüyle 1-0 öne geçti. Bu golün ardından baskısını artıran ev sahibi, kısa süre içinde farkı ikiye çıkardı.

Ozan Kabak takımının ikinci golünü attı (AP)

OZAN KABAK'TAN KAFA GOLÜ

25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve takımına rahat nefes aldırdı.

90+5'TE NOKTAYI GENDREY KOYDU

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Hoffenheim, 90+5'te Valentin Gendrey ile bir gol daha buldu. Bu golle skor 3-0'a geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler