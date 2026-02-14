Ozan Almanya'da sahnede! Hoffenheim - Freiburg: 3-0 | MAÇ SONUCU

Ozan Kabak takımının ikinci golünü attı (AP)

OZAN KABAK'TAN KAFA GOLÜ

25 yaşındaki milli stoper Ozan Kabak, 51. dakikada attığı kafa golüyle skoru 2-0'a taşıdı ve takımına rahat nefes aldırdı.

90+5'TE NOKTAYI GENDREY KOYDU

Karşılaşmanın uzatma bölümünde Hoffenheim, 90+5'te Valentin Gendrey ile bir gol daha buldu. Bu golle skor 3-0'a geldi ve maç bu sonuçla tamamlandı.