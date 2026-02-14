Kanarya'nın Kaplan'a karşı en büyük kozu: Marco Asensio

Bu akşam oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında gözler, Sarı-Lacivertliler'in yıldız 10 numarası Marco Asensio'da olacak... Trabzonspor karşısında tempolu ve fizik gücü yüksek bir mücadele beklenirken, Asensio'nun dar alandaki oyun aklı ve duran toplardaki etkinliği Fenerbahçe adına belirleyici olabilir. Teknik ekip, yıldız oyuncunun oyunu yönlendiren pasları ve ceza sahası çevresindeki etkinliğini maçın anahtarı olarak görüyor. 30 yaşındaki futbolcu Fenerbahçe ile 28 resmi maçta oynayıp 11 gol attı ve 8 asist yaptı. Son Gençlerbirliği karşılaşmasında attığı akıl dolu ara pas, Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'yı hatırlatırken; Kocaelispor maçında kaydettiği uzak mesafe golü taraftarları mest etmişti.

FENERBAHÇE DERBİYE HAZIR!

Sarı-Lacivertliler, bugün deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı Trendyol Süper Lig 22. hafta maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla tamamladı. Domenico Tedesco yönetimindeki idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. Fenerbahçe, antrenmanı bireysel çalışmalarla noktaladı.