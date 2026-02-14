Harry Kane'den 500. gol! Werder Bremen - Bayern Münih: 0-3 | MAÇ SONUCU

Almanya Ligi'nde 22. hafta maçında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan, 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu. Bayern'e galibiyeti getiren gollerde başrolü üstlenen Harry Kane, 22. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. İngiliz golcü, 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye taşıdı.

SON SÖZ GORETZKA'DAN

İkinci yarıda oyunun kontrolünü sürdüren Bayern Münih, 70. dakikada Leon Goretzka ile bir gol daha buldu. Bu golle skor 3-0'a geldi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.