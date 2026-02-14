Harry Kane'den 500. gol! Werder Bremen - Bayern Münih: 0-3 | MAÇ SONUCU
Bayern Münih, Werder Bremen deplasmanında 3-0 kazandı. Kane 22’de penaltıdan ve 25’te attığı golle farkı açtı, Goretzka 70’te skoru belirledi.
Almanya Ligi'nde 22. hafta maçında Werder Bremen ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Mücadelede kazanan, 3-0'lık skorla konuk ekip Bayern Münih oldu. Bayern'e galibiyeti getiren gollerde başrolü üstlenen Harry Kane, 22. dakikada penaltıdan ağları havalandırdı. İngiliz golcü, 25. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak farkı ikiye taşıdı.
SON SÖZ GORETZKA'DAN
İkinci yarıda oyunun kontrolünü sürdüren Bayern Münih, 70. dakikada Leon Goretzka ile bir gol daha buldu. Bu golle skor 3-0'a geldi ve karşılaşma bu sonuçla tamamlandı.
KANE 500. GOL SEVİNCİNİ YAŞADI
32 yaşındaki Harry Kane, bu maçta kaydettiği gollerle kariyerindeki 500. gole ulaştı ve bu özel dönüm noktasının sevincini yaşadı.
PUAN DURUMU VE GELECEK HAFT
Bu galibiyetin ardından Bayern Münih puanını 57'ye yükseltti. Werder Bremen ise 19 puanda kaldı. Ligin gelecek haftasında Werder Bremen, St. Pauli deplasmanına gidecek. Bayern Münih ise sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk edecek.