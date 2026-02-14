Beşiktaş milli kaleci için yazın yeni bir hamle yapacak

Beşiktaş, kış transfer döneminin son günlerinde Manchester United forması giyen milli kaleci Altay Bayındır için hamle yapmıştı. İngiliz devi, tecrübeli kaleciyi devre arasında göndermeye sıcak bakmadı. Ancak İngiliz medyasındaki haberlerde, sezon sonunda gelecek tekliflerin değerlendirmeye alınabileceği ve yaz transfer döneminde ayrılığa izin verilebileceği ifade edildi. Beşiktaş, elindeki kalecilerin performanslarına göre sezon sonunda yeni bir hamle yapabilir. Devre arasında takıma katılan Devis Vasquez ile Ersin Destanoğlu'nun sezonun kalan bölümünde ortaya koyacağı performans, gelecek yılın kadro yapılanmasında belirleyici olacak. Teknik heyetin iki ismin form durumuna göre karar vereceği öğrenildi. Kartal, Altay Bayındır ile iletişimi kesmiş değil. Yönetimin, yaz döneminde şartları zorlayarak bu transferi bitirmeye çalışacağı gelen haberler arasında... Bu sezon Manchester United'ta 6 maçta görev alan 27 yaşındaki Altay, kalesinde 11 gol gördü... Milli kalecinin kulübüyle olan sözleşmesi 2027 yılında sona eriyor.

BEŞİKTAŞ TAKTIK ÇALIŞTI

Beşiktaş, Rams Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, dün yaptığı antrenmanla devam etti. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman ısınma koşularıyla başladı. Siyah-beyazlılar dün gerçekleştirilen idmanı taktik çalışmayla tamamladı.

SAĞ KANADIN AMİRİ!

Yeni transferler Emmanuel Agbadou, Hyeon-Gyu Oh ve Junior Olaitan, Alanya maçında ilk 11'de sahaya çıkmıştı. Alanya karşısında oyuna sonradan dahil olan sağ bek Amir Murillo'nun ise Başakşehir deplasmanında ilk 11'de başlaması bekleniyor.