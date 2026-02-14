Arda Turan'ın hayali Konferans Ligi'ni kazanmak! Ukraynalılara destek verdi

Oynattığı futbola dair değerlendirmesinde Arda Turan, sahaya çıktıklarında oyunu kontrol etmeyi önceleyen, rakibe fırsat tanımayan bir kimlik benimsediklerini ifade etti. Turan, Shakhtar için büyük bir kulüp vurgusunu öne çıkarırken, formanın ağırlığı ve ruhu olduğunun altını çizdi.

Arda Turan'ın hayali Konferans Ligi'ni kaldırmak (Shakhtar Donetsk) KONFERANS LİGİ HAYALİ: ADIMIZI TARİHE YAZDIRACAĞIZ Arda Turan, Shakhtar ile kurduğu en büyük hayalin Konferans Ligi şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Ukrayna'da yaşanan savaşın etkisine de değinen Turan, siren sesleri altında yaşanan bir gerçeklik olduğunu vurgulayarak, bu süreçte halkın sesi olma isteğini paylaştı. Turan, organizasyonun kazanılması halinde bunun kulüp adına tarihe geçecek bir başarı olacağını belirtti.