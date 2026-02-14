Arda Turan'ın hayali Konferans Ligi'ni kazanmak! Ukraynalılara destek verdi
Shakhtar Donetsk Teknik Direktörü Arda Turan, kulübün YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda takım içindeki sürece ve hedeflerine dair çarpıcı mesajlar verdi. Genç çalıştırıcı, Shakhtar’da bulunmanın kendisi adına çok değerli bir tecrübe olduğunu belirtirken, oyuncu grubuyla iyi bir noktada bulunduklarını ve her şeyin istedikleri gibi ilerlediğini söyledi.
Oynattığı futbola dair değerlendirmesinde Arda Turan, sahaya çıktıklarında oyunu kontrol etmeyi önceleyen, rakibe fırsat tanımayan bir kimlik benimsediklerini ifade etti. Turan, Shakhtar için büyük bir kulüp vurgusunu öne çıkarırken, formanın ağırlığı ve ruhu olduğunun altını çizdi.
KONFERANS LİGİ HAYALİ: ADIMIZI TARİHE YAZDIRACAĞIZ
Arda Turan, Shakhtar ile kurduğu en büyük hayalin Konferans Ligi şampiyonluğu olduğunu dile getirdi. Ukrayna'da yaşanan savaşın etkisine de değinen Turan, siren sesleri altında yaşanan bir gerçeklik olduğunu vurgulayarak, bu süreçte halkın sesi olma isteğini paylaştı. Turan, organizasyonun kazanılması halinde bunun kulüp adına tarihe geçecek bir başarı olacağını belirtti.
TEMMUZ 2025'TE İMZA SEZON BOYU YÜKSELEN GRAFİK
Ukrayna ekibiyle Temmuz 2025'te sözleşme imzalayan Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk'in bu sezon tüm kulvarlarda başarılı bir görüntü çizdiği aktarıldı. Ligde 35 puanla, aynı puana sahip lider LNZ'nin hemen arkasında yer alan turuncu-siyahlıların, sezon başından bu yana ligde yalnızca 1 kez yenilgi yaşadığı belirtildi.
KONFERANS LİGİ'NDE DOĞRUDAN SON 16
Shakhtar Donetsk'in Konferans Ligi lig aşamasında 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldığı; bu performansla ligi 6. sırada bitirerek doğrudan son 16 turuna kaldığı kaydedildi.