Tottenham Igor Tudor’la el sıkıştı! Frank sonrası flaş gelişme

İngiliz kulübü, Frank'le vedanın resmî olarak duyurulmasının ardından yeni teknik adam konusunda görüşmelerini hızlandırdı. Kulübün 11 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, erkek futbol takımında teknik direktör değişikliğine gidildiği bildirildi. TUDOR İLE SÖZLÜ ANLAŞMA, SÖZLEŞME SEZON SONUNA KADAR İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Tottenham, Tudor'u "sezon sonuna kadar" geçerli olacak kısa süreli bir sözleşmeyle göreve getirmeyi planlıyor. Haberlere göre taraflar sözlü mutabakata vardı ve resmî sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.

Igor Tudor birçok önemli takımda görev yaptı (Takvim Foto Arşiv) İHTİMAL GÜÇLENDİ Gianluca Di Marzio'nun haberinde ise Tottenham'ın Tudor'a "hazirana kadar" kontrat teklif ettiği, tarafların görüşmelerde ilerlediği ve olumlu yanıt ihtimalinin güçlendiği aktarıldı. JUVENTUS AYRILIĞI SONRASI PREMİER LİG YOLU Tudor'un, sezona Juventus ile başlayıp daha sonra İtalyan ekibinden ayrıldığı; Tottenham'ın da bu ayrılığın ardından temas kurduğu belirtildi.