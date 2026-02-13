Tottenham Igor Tudor’la el sıkıştı! Frank sonrası flaş gelişme
Tottenham Hotspur, 11 Şubat 2026’da Thomas Frank ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör arayışında sona yaklaştı. Kulübün, Igor Tudor ile yapılan görüşmelerde sözlü anlaşmaya vardığı, sözleşmenin ise sezon sonuna kadar planlandığı kaydedildi.
İngiliz kulübü, Frank'le vedanın resmî olarak duyurulmasının ardından yeni teknik adam konusunda görüşmelerini hızlandırdı. Kulübün 11 Şubat 2026 tarihli açıklamasında, erkek futbol takımında teknik direktör değişikliğine gidildiği bildirildi.
TUDOR İLE SÖZLÜ ANLAŞMA, SÖZLEŞME SEZON SONUNA KADAR
İngiliz basınında yer alan bilgilere göre Tottenham, Tudor'u "sezon sonuna kadar" geçerli olacak kısa süreli bir sözleşmeyle göreve getirmeyi planlıyor. Haberlere göre taraflar sözlü mutabakata vardı ve resmî sürecin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
İHTİMAL GÜÇLENDİ
Gianluca Di Marzio'nun haberinde ise Tottenham'ın Tudor'a "hazirana kadar" kontrat teklif ettiği, tarafların görüşmelerde ilerlediği ve olumlu yanıt ihtimalinin güçlendiği aktarıldı.
JUVENTUS AYRILIĞI SONRASI PREMİER LİG YOLU
Tudor'un, sezona Juventus ile başlayıp daha sonra İtalyan ekibinden ayrıldığı; Tottenham'ın da bu ayrılığın ardından temas kurduğu belirtildi.
TÜRKİYE DETAYI: KARABÜKSPOR VE GALATASARAY
Tudor'un kariyerinde Türkiye'de Kardemir Karabükspor ve Galatasaray dönemleri de bulunuyor. Hırvat teknik adamın daha sonraki süreçte Hellas Verona, Olympique de Marseille ve Lazio gibi kulüplerde görev aldığı hatırlatıldı.
RESMÎ AÇIKLAMA BEKLENİRKEN TAKVİM DETAYI
İngiliz basınındaki haberlerde, Tudor'un göreve başlaması halinde önündeki fikstürün kısa sürede yoğunlaşacağı; özellikle 22 Şubat'taki Arsenal maçı öncesinde teknik ekibin hızla şekillenmesinin hedeflendiği yazıldı.