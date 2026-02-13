Göztepe son haftalardaki performansıyla dikkatleri çekiyor

Göztepe,Trendyol Süper Lig'de çıktığı son 11 maçta 7 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yalnızca 1 kez mağlup oldu.Stanimir Stoilov'un öğrencileri, söz konusu periyotta 24 puanı hanesine yazdırdı.Tek mağlubiyetini evinde Trabzonspor'a karşı yaşayan Göztepe; beraberliklerini ise iç sahada Kocaelispor, deplasmanda da Fenerbahçe ve Konyaspor maçlarında aldı. İzmir ekibi son dönemdeki etkili performansına karşın galibiyet serileri yakalamakta zorlandı. Göztepe, yalnızca iki kez üst üste kazanma başarısı gösterdi. İlk serisini 11. haftada Gençlerbirliği'ne karşı aldığı galibiyetle başlatan İzmir ekibi, 12. haftada Kasımpaşa'yı da mağlup ederek iki maçlık bir seri yakaladı. Ancak 13. haftada Kocaelispor ile berabere kalan Sarı-Kırmızılılar, bu çıkışı sürdüremedi.Göztepe daha sonra ise 16. haftadan itibaren sırasıyla Gaziantep FK, Samsunspor ve Rizespor maçlarından 3 puanla ayrıldı ancak bu başarılı grafik, 19. haftada Fenerbahçe ile alınan beraberlikle sona erdi.

