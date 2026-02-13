Fatih Tekke ve Tedesco derbi öncesi en ince ayrıntıyı bile gözden kaçırmıyor

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında yarın çok önemli bir 90 dakika oynanacak. Fenerbahçe'nin 3 puan gerisinde 3. sırada olan Trabzonspor, evinde Sarı-lacivertliler'i konuk edecek. Kuşkusuz bu maçın sonucu lider Galatasaray'ı da yakından ilgilendiriyor. Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi iki takımın attıkları ve yedikleri duran top golleridikkat çekiyor. Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke ve Fenerbahçe'nin hocası Domenico Tedesco'nun derbi öncesi duran top konusunda çalışmalar yaptırdığı öğrenildi.

TRABZON KORNERLERDE TEHLİKELİ

İki hoca, en ufak ayrıntıları bile gözden kaçırmıyor ve derbi galibiyeti için geceli-gündüzlü mesai harcıyor. Trabzonspor, bu sezon 17 duran top golüattı. Bunların 6'sını kornerden, 3'ünü serbest vuruştan, 7'sini penaltıdan ve 1'ini de taç atışından buldular. Fenerbahçe ise 11 duran top golü attı.Bu gollerin 3'ü korner, 3'ü serbest vuruştan, 4'ü penaltıdan ve 1 taç atışından geldi. İki ekip, duran toptan kalesinde 7 gol gördü. İki takım da serbest vuruştan 2 gol yedi. Trabzon, kornerden kalesinde 3 gol görürken bu sayı Fenerbahçe için 4'tü.