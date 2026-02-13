A Milli Futbol Takımı UEFA Uluslar A Ligi’nde Fransa- İtalya ve Belçika ile aynı grupta yer aldı

AMİLLİ Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi'ndeki rakipleri Fransa, İtalya ve Belçika oldu. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilen kura çekimine 4. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, A Ligi 1. Grup'tayer alacak. Kura çekiminde, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montellada yer aldı. A Ligi kura çekimini Portekizlieski milli futbolcu Pepe gerçekleştirdi. A Ligi'nde gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finallerde mücadele edecek. Bu eşleşmelerin galipleri Haziran 2027'deki final turnuvasına katılacak. Turnuvada 1. ve 2. maçlar 24-29 Eylültarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3. ve 4. maçlar 30 Eylül-6 Ekim, 5. ve 6.maçlar 12-17 Kasım'da oynanacak.



İLGİNÇBİR GRUPTAYIZ

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Montellailginç bir gruba düştüklerini söyledi. İtalyanhoca grubun zorluk derecesine dikkat çekerek, "Avrupa'nın en iyi takımlarından birkaçı ile aynı grupta yer alıyoruz. Onlara karşı oynamak önemli. Bu seviyede olmamız bizler için önem taşıyor. Ancak şu andaki odağımız Mart ayında oynayacağımız maçlar"dedi.