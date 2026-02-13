Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı’dan flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Tüpraş Stadı'nda yeni transferler Devis Vasquez, Emmanuel Agbadou, Yasin Özcan, Amir Murillo, Kristjan Asllani, Junior Olaitan ve Hyeon-gyu Oh için düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu. 2-2 sona eren Alanyaspor maçının sonunda verilen uzatma dakikası ve maçtaki VAR performansı ile ilgili sert eleştirilerde bulunan Adalı, "Karşımızda matematik mucizesi var! Tek bir pozisyonda, VAR monitöründe 6 dakika harcadı ama o kadar duraksama olmasına rağmen maçın sonuna 6 dakika ekledi! Bu Beşiktaş camiasının aklı ile dalga geçmektir!

Lehimize verilmesi gereken net bir penaltı pozisyonunda VAR odasında çıt çıkmadı! O sessizlik çok şey anlatıyor! Bu tablo, insanı hata olayını geçti! Bu Beşiktaş'ın emeğine karşı art niyet göstergesidir. TFF ve MHK'ya sesleniyorum... Bu hatalar Türk futbolunun derin bir meselesidir. VAR hatalarını azaltmak için uzun süredir ülkemizde yabancı eğitmenlerin katkısı da soru işaretidir" ifadelerini kullandı.

UNUTULMAZ GOLLER ATACAK

Adalı, Güney Koreli forvet Hyeon-gyu Ohile ilgili "Asla pes etmeyen, savaşçı karakter. Kalitesini Alanyaspor maçında gösterdi, hesabı unutulmaz bir şekilde açtı. Unutulmaz goller atacağına inanıyorum. Kulübün marka değeri ve global anlamda kitlemizi arttırmak için büyük rolü olacak. kendisi ile Uzakdoğu pazarına gireceğiz. Transferi Güney Kore'de de heyecan yarattı. Güney Kore İstanbul Başkonsolosu Lee Woo-sung, hem maça hem de buraya geldi" dedi.