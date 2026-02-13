Alvaro Arbeloa'dan Hansi Flick'e göndermeli 4-0 yanıtı!

Arbeloa, Dani Carvajal'ın forma süresi nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizliğe değinerek konunun büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, bir oyuncunun istediği kadar süre alamadığında rahatsızlık duymasının doğal olduğunu belirtti ve "Herkes kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnun olmayan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı" ifadelerini kullandı.

Alvaro Arbeloa Real Madrid'de çıktığı 7 maçın 5'ini kazandı (EPA)

"BARCELONA VE FLICK'E SORUN"

Arbeloa, Hansi Flick ile ilgili soruda tartışmaya girmeyi tercih etmedi. FC Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Kral Kupası yarı final ilk maçında aldığı 4-0'lık yenilgi hatırlatılınca, "4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona'ya ve Flick'e sorun" diyerek konuyu kapattı.

O SÖZLER SONRASI ALEVLENDİ

Flick'in iki gün önce yaptığı açıklamada, Copa del Rey'in değerinin küçümsenmesi ya da bu sezon henüz üst düzey bir rakiple karşılaşılmadığı için kupanın öneminin azaltılmasına yönelik değerlendirmeler için "Bunu Real Madrid'e sorun" yanıtını verdiği aktarıldı. Flick'in bu ifadeyi, Real Madrid'in Albacete'ye elenmesine atıf yaparak kullandığı belirtildi.