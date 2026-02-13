Alvaro Arbeloa'dan Hansi Flick'e göndermeli 4-0 yanıtı!
Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa, Barcelona'nın Atletico Madrid'e 4-0 yendiği maçın ardından açıklamalarda bulunarak Hansi Flick'e göndermeli bir cevap verdi. Genç teknik adam, bireysel beklentilerin önüne ekip ruhunun konulması gerektiğini ifade ederken, soyunma odasında iletişimin açık tutulduğunu da dile getirdi.
Arbeloa, Dani Carvajal'ın forma süresi nedeniyle yaşadığı memnuniyetsizliğe değinerek konunun büyütülmemesi gerektiğini söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, bir oyuncunun istediği kadar süre alamadığında rahatsızlık duymasının doğal olduğunu belirtti ve "Herkes kendini önemli hissetmek ister. Çalışmaya devam etmek gerekiyor. Memnun olmayan varsa gelir konuşuruz. Ama her zaman takım, bireyselin önünde olmalı" ifadelerini kullandı.
"BARCELONA VE FLICK'E SORUN"
Arbeloa, Hansi Flick ile ilgili soruda tartışmaya girmeyi tercih etmedi. FC Barcelona'nın Atletico Madrid karşısında Kral Kupası yarı final ilk maçında aldığı 4-0'lık yenilgi hatırlatılınca, "4-0 mı? Yorum yapacak bir şeyim yok. Barcelona'ya ve Flick'e sorun" diyerek konuyu kapattı.
O SÖZLER SONRASI ALEVLENDİ
Flick'in iki gün önce yaptığı açıklamada, Copa del Rey'in değerinin küçümsenmesi ya da bu sezon henüz üst düzey bir rakiple karşılaşılmadığı için kupanın öneminin azaltılmasına yönelik değerlendirmeler için "Bunu Real Madrid'e sorun" yanıtını verdiği aktarıldı. Flick'in bu ifadeyi, Real Madrid'in Albacete'ye elenmesine atıf yaparak kullandığı belirtildi.
REAL SOCIEDAD MAÇI ÖNCESİ UYARI: "ÇOK TEHLİKELİLER"
Arbeloa, 14 Şubat Cumartesi günü Real Sociedad ile Santiago Bernabéu Stadium'da oynanacak karşılaşma öncesinde de rakiplerine övgüde bulundu. Bask ekibinin yeni teknik direktörüyle birlikte yükselen performansına dikkat çeken Arbeloa, büyük takımlara karşı oynadıklarını ve yenilgisiz bir görüntü sergilediklerini vurgulayarak zorlu bir 90 dakika beklediğini söyledi.
MBAPPÉ'DEN İLK 11 SİNYALİ
Öte yandan Madrid ekibinde Kylian Mbappé'nin karşılaşmaya ilk 11'de başlayabilecek durumda olduğu belirtildi. Arbeloa, oyuncularıyla ilişkisine dair ise kapısının her zaman açık olduğunu vurgulayarak sağlıklı iletişimin önemine dikkat çekti.