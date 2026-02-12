Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke İstanbul takımlarına geçit vermiyor

Süper Lig'in 22. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, teknik direktör Fatih Tekkeyönetiminde bu sezon İstanbultakımları karşısında sadece 1 yenilgi yaşadı. Ligde Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde 3. sırada yer alan Fırtına, Tekke yönetiminde İstanbul ekipleri ile bu sezon oynadığı maçlarda sadece 1 kez sahadan puansız ayrıldı. Tekke yönetiminde İstanbul temsilcileri karşısında bu sezon 8 maça çıkan Karadeniz devi, bu mücadelelerde 5 galibiyet ve 2 beraberlik aldı.

Fırtına, ligde İstanbul takımları karşısında hanesine 17 puan yazdırırken 7 puanyitirdi. Ligde 45 puanı bulunan Karadeniz devi, İstanbul temsilcileriyle oynadığı maçlarda puanlarının yüzde 37.7'sini elde etti. Bordo-Mavililer, İstanbul ekipleri karşısında bu sezonki 8 karşılaşmada 2,12 puan ortalaması tutturdu. Fırtına, söz konusu karşılaşmalarda 16 gol atarken maç başına da 2 gol ortalaması yakaladı.Fatih Tekke, teknik adamlık kariyerinde resmi maçlarda henüz galibiyet alamadığı tek rakip olan Fenerbahçe karşısına bu kez şansızlığını kırma hedefiyle çıkacak. Kritik mücadele hem ezeli rekabet hem de Tekke'nin teknik direktörlük karnesi açısından büyük önem taşıyor.



ONUACHUMÜJDESİ

Trabzonspor'un Samsun ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle 2 gün dinlendirilen golcü oyuncu Onuachu dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı.

Haber: Yunus Emre Sel