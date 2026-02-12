PODCAST CANLI YAYIN

Tedesco Fransız ismi 11’de oynatma konusunda ikilem yaşıyor

İtalyan çalıştırıcının Kante’yi Trabzon maçında ilk 11’de oynatmak istediği ancak hazır olmayan Fransız yıldızın Trabzon orta sahası karşısında zo-r lanma ihtimali nedeniyle kararsızlık yaşadığı öğrenildi

TRENDYOL Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nunzorlu maçın 11'ini kafasında büyük oranda şekillendirdiği ve sadece 1 oyuncu konusunda kararsız kaldığıöğrenildi.

HAZIR GÖZÜKMEDİ
Tedesco Fransız ismi 11’de oynatma konusunda ikilem yaşıyor-1 İtalyan çalıştırıcının Gençlerbirliğimaçında ilk 11'de sahaya sürdüğü ancak hazır olmadığı gözlenenN'Golo Kante konusunda tereddüt yaşadığı öğrenildi. Tedesco'nun Kante'yi oynatmayı çok istediği ancak Trabzonspor'un genç ve dinamik orta sahasına karşısında hazır olmayan oyuncusunun zorlanma ihtimalini de masaya yatırdığı belirtiliyor.

İSMAİL OYNAYABİLİR
Tedesco Fransız ismi 11’de oynatma konusunda ikilem yaşıyor-2 İtalyan teknik adam, Kante'yi yedek soyundurması halinde orta sahada Matteo Guendouzi'nin yanında İsmail Yüksek'e şans verecek.Genç çalıştırıcının idmanlarda iki ismin de performansını takip ettiği ve kararını maç günü vereceği de gelen haberler arasında.

