Tedesco Fransız ismi 11’de oynatma konusunda ikilem yaşıyor

TRENDYOL Süper Lig'in 22. haftasında şampiyonluk yarışını yakından ilgilendiren maçta Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Domenico Tedesco'nunzorlu maçın 11'ini kafasında büyük oranda şekillendirdiği ve sadece 1 oyuncu konusunda kararsız kaldığıöğrenildi.

HAZIR GÖZÜKMEDİ

İtalyan çalıştırıcının Gençlerbirliğimaçında ilk 11'de sahaya sürdüğü ancak hazır olmadığı gözlenenN'Golo Kante konusunda tereddüt yaşadığı öğrenildi. Tedesco'nun Kante'yi oynatmayı çok istediği ancak Trabzonspor'un genç ve dinamik orta sahasına karşısında hazır olmayan oyuncusunun zorlanma ihtimalini de masaya yatırdığı belirtiliyor.

İSMAİL OYNAYABİLİR

İtalyan teknik adam, Kante'yi yedek soyundurması halinde orta sahada Matteo Guendouzi'nin yanında İsmail Yüksek'e şans verecek.Genç çalıştırıcının idmanlarda iki ismin de performansını takip ettiği ve kararını maç günü vereceği de gelen haberler arasında.