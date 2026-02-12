Nottingham Forest’ta Dyche dönemi bitti

İngiliz basınında Portekizli teknik direktör Vitor Pereira'nın göreve getirilmesi için öne çıkan adaylardan biri olduğu belirtildi.

Nottingham Forest bu sezon Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou'nun ardından üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitti.

KULÜPTEN RESMİ DUYURU GELDİ Nottingham Forest tarafından yapılan açıklamada, Dyche'ın görevden alındığı doğrulanırken deneyimli teknik adam ve ekibine kulübe verdikleri hizmetler için teşekkür edildi. Kulüp, ayrılığın ardından yeni teknik direktör sürecine ilişkin ek bir bilgilendirme yapılmayacağını da duyurdu.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda 19 Şubat Perşembe günü Kadıköy'de Nottingham Forest'ı ağırlamaya hazırlanırken, İngiliz temsilcisinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Premier Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Forest, teknik direktör Sean Dyche ile yollarını ayırdı.



SEZONUN ÜÇÜNCÜ AYRILIĞI

Dyche'ın vedasıyla birlikte Nottingham Forest bu sezon üçüncü kez teknik direktör değişikliğine gitmiş oldu. İngiliz ekibi daha önce Nuno Espirito Santo ve Ange Postecoglou ile de yollarını ayırmıştı.

MAÇ ÖNCESİ BELİRSİZLİK

Teknik direktör koltuğunun boşalması, Fenerbahçe karşılaşması öncesinde takımda nasıl bir kadro ve oyun planı uygulanacağı sorularını beraberinde getirdi. Yeni ismin kısa süre içinde açıklanması bekleniyor.

GÜNDEMDEKİ İSİM: VITOR PEREIRA

İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Nottingham Forest'ın teknik direktörlük görevi için öne çıkan adaylardan biri Vitor Pereira. Portekizli çalıştırıcının göreve getirilmesi halinde, Fenerbahçe'ye karşı eski takımına rakip olma ihtimali doğacak.