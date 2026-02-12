Muçi Trabzon’da patladı! Fırtına’dan 25 milyon euro’luk dev plan

Trabzonspor'un sezon başında Beşiktaş'tansatın alma opsiyonuyla kiraladığı Ernest Muçi, Bordo-Mavili formayla adeta küllerinden doğdu. Yıldız oyuncunun Trabzon'da çok mutlu olduğu öğrenildi. Fırtına, daha önce Alexander Sörloth'un satışında yaptığı gibi kiralık bir oyuncudan çok ciddi bir bonservis kazancı elde edebilirveya Beşiktaş'ın Abraham transferinde uyguladığı satın alma opsiyonunu kullanıp satışı gerçekleştirebilir. Arnavut yıldızın performansını sürdürmesi halinde piyasa değerinin 25 milyon Eurobandına ulaşması bekleniyor.

