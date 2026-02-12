Icardi’ye Brezilya kancası! Palmeiras ve Flamengo devrede

süper golcüsü Mauro Icardiile ilgili önemli gelişmeler yaşanıyor. Arjantinli golcünün geleceği ile ilgili henüz net karar verilmezken Brezilya'dan flaş bir iddia ortay atıldı.

PİNO GÖRÜŞTÜ

Brezilya Ligi'nin iki köklü kulübü Palmeiras ve Flamengo'nun Icardi'nin menajeri Elio Pinoile iletişim kurduğu ve transfer görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi. Bu görüşmede fikir alışverişinde bulunulduğu ancak somut bir adım atılmadığı gelen haberler arasında. Icardi'ninise henüz kararını vermediği ve sezon sonuna kadar transferiyle ilgili aksiyon almayacağı gelen haberler arasında.

12 GOLÜ VAR

Arjantinli yıldız bu sezon 32 maçta 12 gol atarken 2 asist yaptı. Icardi, son 3 sezonda kazanılan şampiyonluklarda başroldeydi.