Galatasaray tıpkı Sane’de olduğu gibi yeni bir yıldız avında

BU sezon yaptığı flaş transferlerle taraftarına büyük bir mutluluk yaşatan Galatasaray, sezon sonu için hazırlıklarına şimdiden başladı... Sarı- Kırmızılılar'ın hedefinde yine dünyaca ünlü yıldız futbolcular var.

SES GETİRECEK

Cimbom,tıpkı Leroy Sanetransferinde olduğu gibi haziran ayında sözleşmesi bitecek olan yıldız bir oyuncuyu kadrosuna katmayı planlıyor. Aslan'ın hedefindeki isimler ise ses getirecek cinsten...

34 MAÇTA OYNADI

Galatasaray,bu oyunculardan en az birini transfer ederek yine gövde gösterisi yapmak istiyor. Sarı- Kırmızılılar'ın listesindeki isimler ise Bernardo Silva, Leon Goretzka ve Marcos Senesi...Bernardo Silva'nın Manchester City ile olan sözleşmesi haziran ayı sonunda sona eriyor. 31 yaşındaki Portekizli 10 numara, bu sezon 34 maçta 2 gol atarken 5 de asist yaptı. Bayern Münih'te top koşturan 31 yaşındaki Goretzka'nın da sözleşmesi haziran ayında bitiyor. Alman 8 numara bu sezon 28 karşılaşmada forma giydi ve 1 gol attı. Aslan'ın hedeflerinden biri olan 28 yaşındaki Arjantinli Senesi, sezon sonunda Bournemouthile yollarını ayıracak. İngiliz ekibiyle bu sezon 27 maçta görev alan ve 4 asist yapan tecrübeli oyuncu, 2 kez Arjantin Milli Takım formasını giydi.