Eleştirilere golle yanıt! Kerem Aktürkoğlu’nun rakamları susturdu

Sezon başında transfer olduğu Fenerbahçe'de taraftarların kötü performansı nedeniyle eleştirdiği Kerem Aktürkoğlu'nuntüm kulvarladaki gol ve asist sayıları dikkatleri çekti. Sarı-Lacivertli formayla 28 maça çıkan 27 yaşındaki kanat oyuncusu söz konusu karşılaşmalarda 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli oyuncu Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Saneile de (28 maç 6 gol, 7 asist) aynı hücum katkısını vermiş durumda. Son oynanan Gençlerbirliği maçında 2 kez rakip fileleri havalandıran milli futbolcu Trabzonspor maçında takımının önemli hücum silahlarından biri olacak.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler