Beşiktaş son yıllarda zirve yarışından çok uzak kaldı

Süper Lig'de son yıllarda şampiyonluk yarışına çok erken havlu atan Beşiktaş ile ilgi ortaya çıkan bir istatistik dikkatleri çekti. Siyah-Beyazlılar son 5 sezonda 21. haftalar itibariyle liderin toplam 88 puan gerisinde kaldı.Bu sezon 52 puanlı lider Galatasaray'ın 15 puan gerisinde5. sırada yer alan Kartal geçen sezon da 57 puan toplayan Sarı-Kırmızılı takımın 25 puan gerisindekalıp 32 puanla 7. sırada yer almıştı. 2023-24 sezonunda 54 puanla lider Fenerbahçe'nin 19 puan gerisinde kalarak 34 puan toplayan Siyah-Beyazlılar 4. sırada kendisine yer buldu. 2022-23'te 51 puanlı lider Galatasaray'ın 11 puan gerisinde3. sırada yer alan Beşiktaş, 2020-21 sezonunda ise 50 puanla lider durumda bulunan Trabzonspor'un 18 puan arkasında32 puanla 7. basamakta kendine yer buldu.



BAŞAKŞEHİRMESAİSİ SÜRÜYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Başakşehir ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına dün sabah BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla devam etti.Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçlarla tamamlandı.