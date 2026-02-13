Arda Güler’den mobbing iddialarına yanıt: Real Madrid’de çok mutluyum
Real Madrid’de mobbinge uğradığı iddialarına ilişkin açıklama yapan Arda Güler, söz konusu değerlendirmelerin gerçeği yansıtmadığını belirterek kulüpte büyük destek gördüğünü ifade etti ve çıkan haberlere itibar edilmemesini istedi.
- A Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'de mobbinge uğradığına yönelik iddiaları sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla yalanladı.
- Söz konusu iddialar, Fenerbahçe'nin eski scout şefi Serhat Pekmezci tarafından ortaya atılmış ve İspanya basınında gündem olmuştu.
- Güler, açıklamasında Real Madrid'de ilk günden itibaren çok iyi karşılandığını ve kulübü bir aile olarak gördüğünü belirtti.
- Futbolcu, bu sezon Real Madrid formasıyla çıktığı 35 maçta 3 gol ve 12 asistlik performans sergiledi.
İspanya basınında yer alan ve Real Madrid'de mobbinge maruz kaldığı yönündeki iddiaların ardından A Milli futbolcu Arda Güler'den açıklama geldi. 20 yaşındaki yıldız oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda söz konusu iddiaları yalanladı.
"ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİM"
Arda Güler, açıklamasında kariyerinin başlangıcında emeği bulunan Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözlerini üzüntüyle karşıladığını belirterek, Real Madrid'de ilk günden itibaren çok iyi karşılandığını ifade etti.
Genç futbolcu, "İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.
İDDİALAR NASIL GÜNDEME GELDİ?
Bir dönem Fenerbahçe'de scout şefi olarak görev yapan ve Arda Güler'in transfer sürecinde önemli rol üstlenen Serhat Pekmezci, genç oyuncunun Real Madrid'de mobbinge uğradığını öne sürmüştü. Söz konusu iddialar kısa sürede İspanya medyasında geniş yankı bulmuştu.
35 MAÇTA 15 GOLE KATKI
Real Madrid formasıyla bu sezon 35 maçta görev alan Arda Güler, 3 gol ve 12 asistlik performans sergileyerek toplam 15 gole doğrudan katkı sağladı. Genç oyuncu, hem kulüp hem de milli takım düzeyinde gelişimini sürdürmeyi hedeflediğini vurguladı.