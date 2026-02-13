Arda Güler’den mobbing iddialarına yanıt: Real Madrid’de çok mutluyum

Güler, açıklamasında Real Madrid'de ilk günden itibaren çok iyi karşılandığını ve kulübü bir aile olarak gördüğünü belirtti.

Arda Güler'den mobbing iddialarına yalanlama (Fotoğraf Anadolu Ajansı'ndan)

"ÜZÜNTÜYLE TAKİP ETTİM"

Arda Güler, açıklamasında kariyerinin başlangıcında emeği bulunan Serhat Pekmezci'nin gündem olan sözlerini üzüntüyle karşıladığını belirterek, Real Madrid'de ilk günden itibaren çok iyi karşılandığını ifade etti.

Genç futbolcu, "İlk günümden itibaren bu kulübün parçası olan herkes tarafından çok iyi karşılandım ve burayı hep bir aile olarak gördüm. Real Madrid oyuncusu olduğum için çok gururluyum, uzun yıllar bu formaya hizmet vermek istiyorum. Çok iyi bir takımımız var ve hepsiyle aynı takımı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu konuda yazılan, söylenen hiçbir şeye aldırış etmemenizi rica ediyorum." ifadelerini kullandı.