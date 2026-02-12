Akyazı’da yenilmezler savaşı! Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaşıyor

Cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe maçı her anlamda müthiş bir heyecana sahne olacak. Akyazı'daki mücadele aynı zamanda bileği kolay kolay bükülmeyen iki takımı karşı karşıya getirecek. Ev sahibi Trabzonsporbu sezon taraftarı önünde oynadığı 11 maçtada yenilgi yüzü görmedi. Bordo-Mavililer sahasında son yenilgisini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025'te oynanan maçta Galatasarayönünde 2-0'lık skorla almıştı. Fatih Tekke'nin ekibi evindeki son 11 karşılaşmada6 galibiyet alırken, 5 de beraberlik yaşadı. Fenerbahçe ise şu anda ligin yenilgisiz tek takımı. Sarı-Lacivertliler son 21 maçtamağlubiyet yüzü görmezken bu maçlarda 14 galibiyet ve 7 beraberlik yaşadı.

