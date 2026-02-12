30 milyonluk Kante hamlesi! Chobani parası tartışma çıkardı

Fenerbahçe'nin stat sponsoru Chobani, Sarı-Lacivertli kulübe transfer döneminde sponsorluk bedelinden 30 milyon dolarlık ön ödeme yapmış, kulüp de Chobani için teşekkür açıklaması yayımlamıştı. Fenerbahçe yönetiminin bu bedelin büyük bir kısmını N'Golo Kante transferi için, bir kısmını da nakit ihtiyacı için kullandığı öğrenildi. Bu gelişmenin Sarı-Lacivertli camiada tartışma yarattığı ve bazı genel kurul üyelerinin yönetimi, "Genel kurul kararı alındı. Neden ileriye dönük bir geliri kullanıyorsunuz" sözleriyle eleştirdiği öğrenildi.

