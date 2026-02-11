Trabzonspor derbiden 3 puanla ayrılmayı planlıyor

SüperLig'in 22. haftasında cumartesi günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Fırtına, Fatih Tekke yönetiminde büyük maçlarda ilk galibiyetini almanın mücadelesini verecek. Ligde geride kalan 21 haftada topladığı 45 puanla lider Galatasaray'ın 7, Fenerbahçe'nin de 4 puan gerisinde üçüncü sırada yer alan Bordo- Mavililer, büyük takımlar karşısında galibiyet özlemini sonlandırarak zirve yarışından kopmak istemiyor.Karadeniz devi, Tekke ile kötü günleri geride bırakarak çıkışa geçse de derbilerde aynı başarıyı gösteremedi. Büyük rakipleriyle ligde 5, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da da birer olmak üzere oynadığı 7 maçı kazanamadı. 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Trabzonspor, Tekke'nin görevde bulunduğu dönemde büyük maçlarda 5 gol atıp 17 gol yedi.

TEKKE'NİN MUHTEŞEM ÜÇLÜSÜ

Trabzonspor, ligde oynadığı 21 maçta 41 gol attı. Bu gollerin 15'ini Paul Onuachukaydetti. Onuachu'yu 9'ar golle Muçi ve Augusto takip etti.Üç oyuncu toplamda 33 gole imza atarak takımın gollerinin yaklaşık yüzde 80'ini kaydetti.

ZUBKOVSEFERBERLİĞİ

Trabzonspor'da sakatlığı nedeniyle Samsunspor maçında forma giyemeyen Zubkov'un Fenerbahçe derbisine yetiştirilmesi için yoğun tedavi uygulanıyor. Zubkov'un durumu kısa süre içinde çekilecek Mr sonrası netlik kaçanacak.