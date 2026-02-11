İspanyol yıldız Avrupa’nın en skorer 10 numaraları arasına adını yazdırdı

Fenerbahçe'ye transfer olduğu günden bu yana ortaya koyduğu başarılı futbolla büyük ilgi gören İspanyol 10 numara Marco Asensio, istatistikleriyle de adeta Avrupa'yı sallıyor. Sarı-Lacivertli forma altında bu sezon 17 karşılaşmada görev alan tecrübeli futbolcu, 9 kez fileleri sarsarken 7 de asist yaptı. 16 gole katkı verdi.

TRİBÜNLERI COŞTURDU

Toplamda 16 gole katkı verdi. Marco Asensio, Gençlerbirliği maçında yaptığı asistle yine tribünleri coşturdu. Fenerbahçe taraftarları, Gençlerbirliği maçından sonra İspanyol yıldızı uzun süre ayakta alkışladı. Bu arada Asensio, istatistikleriyle Avrupa'ya da damgasını vurmayı başardı.

10'LARI GERİDE BIRAKTI

Yıldız oyuncu, Avrupa'nın en skorer 10 numaraları arasında 4. sırada yer alıyor. Fenerbahçe taraftarları, Asensio'nun efsane oyuncu Alex de Souza'dan sonra en iyi 10 numara olduğunu düşünüyor. Marco Asensio'nun 4. olduğu listenin ilk sırasında ise 21 gole katkı veren Krasnodar'ın yıldızı Eduard Spertsyan var. Manchester United'ın Portekizli yıldızı Bruno Fernandes ise 6 gol, 12 asistle 18 gole katkıda bulundu ve 2. sırada yer aldı... Asensio, bu listede Olmo, Arda Güler, Cherki ve Foden gibi isimleri geride bıraktı.

KARİYERİNİN EN İYİ SEZONU

BU sezon Fenerbahçe forması altında 16 gole katkıda bulunan Asensio, lig kariyerinde en fazla gol katkısı sağladığı sezonu yaşıyor. Yıldız 10 numaranın yükselen grafiği, İspanya Milli Takımı cephesinde de dikkatle takip ediliyor.

İSPANYOLLAR MEST OLDU

İSPANYOL medyasından Marca, "Matador Asensio, ligde yoluna çıkan 'kurbanları' alt etmeye devam ediyor. Yıldız oyuncu, Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği'ni 3-1 yendiği maçta 'Guti tarzı' bir topuk pasıyla yine belirleyici oldu" ifadelerine yer verdi.