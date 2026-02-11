Almanya'da tribünler yüzde 87 doluyken Süper Lig'de yüzde iki

Süper Lig ve Bundesliga arasındaki tribün doluluk oranı farkı tartışma konusu oldu. Almanya'da 75 bin stat kapasitesine sahip olan Bayern Münih, maçlarını yüzde 100 kapasiteyle oynuyor. Almanya'da en az taraftarla maçlarını oynayan Wolfsburg'da bu rakam 23 bin... Wolfsburg tribünlerini yüzde 81 oranında dolduruyor. Süper Lig'i baktığımızda ise ortaya çıkan rakamlar şaşırtıcı. Listenin ilk sırasında yüzde 81 doluluk oranıyla Fenerbahçe yer alıyor. Sarı-Lacivertliler, 47 bin ortalama ile oynuyor. Süper Lig'de bu alanda en alt sırada Karagümrük bulunuyor. İstanbul ekibi maçlarını yüzde 2 doluluk oranıyla oynuyor. G.Saray yüzde 77, Be- şiktaş ve Trabzon tribünlerinin yüzde 66'sını dolduruyor.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler