TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: O hakemler gönderildi
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, hakemler için düzenlenen Kokart Töreni’nde açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, göreve başladığı günden bu yana hakemlere verdikleri mesajın kuralları adil şekilde uygulayın çizgisinde olduğunu vurgularken, talimatlara aykırı tutum sergilediği ifade edilen isimlerle yolların ayrıldığını söyledi.
Hızlı Özet Göster
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, talimatlara aykırı ve hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunan hakemlerle yollarının ayrıldığını açıkladı.
- FIFA kokartı takacak Türk hakem sayısı geçen yılki 33'ten bu yıl 36'ya yükseldi ve bunların 7'si ilk kez kokart takacak.
- MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, kadın hakemlerin erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri geçtiğini ve önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alabileceğini söyledi.
- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadele eylem planının kararlılıkla sürdüğünü belirterek temiz futbol vurgusu yaptı.
- Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederek Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.
Hacıosmanoğlu, konuşmasında hakemlere yönelik yaklaşımın ilk günden itibaren açık olduğunu belirterek,"Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik" ifadelerini kullandı.
"HAKEMLİK ERDEMİYLE ÖRTÜŞMEYEN DAVRANIŞLAR"
Hakemlikte ilke ve disiplin vurgusunu öne çıkaran Hacıosmanoğlu, "Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık"dedi. TFF Başkanı, bu yaklaşımın temelinde adil yönetim anlayışının bulunduğunu ve çizginin net olduğunu dile getirdi.
"TÜRK FUTBOLUNU AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Açıklamalarında Türk futbolunun geleceğine ilişkin hedeflere de değinen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte futbol paydaşlarına da çağrıda bulunan TFF Başkanı, geçiş döneminde hakemlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirterek "Türk futbol ailesinin paydaşlarını, geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz"diye konuştu.
"GEÇEN YIL 33, BU YIL 36"
Hacıosmanoğlu, FIFA kokartı taşıyan hakemlere ilişkin sayısal verileri de paylaştı. TFF Başkanı,"FIFA hakemlerimiz geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı" ifadelerini kullanırken, bu yıl kokart takacak hakem sayısına ilişkin de "7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak"paylaşımında bulundu.
MHK'YE TEBRİK
TFF Başkanı, Merkez Hakem Kurulu cephesine de özel bir parantez açarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz" sözlerini sarf etti. Açıklamasını, "Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.
SÜPER LİG'DE KADIN HAKEM MESAJI
MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, hakemlere yönelik yürütülen projelerle ilgili açıklamasında, önümüzdeki dönemde Süper Lig'de kadın hakemlerin görev alabileceğini söyledi. Gündoğdu, son dönemde yaşanan gelişmelerin hakem camiasını zorladığını vurgularken, bu süreçte hakem havuzunda ciddi bir daralma oluştuğunu ifade etti.
Gündoğdu,"Geçtiğimiz dönemde yaşadığımız olumsuz gelişmeler, hakem camiamızı zorladı ve hakem havuzumuzda ciddi bir daralmaya yol açtı. Bu zorlu süreci, Türk gençliğine ve hakemlerimize duyduğumuz güvenle yönettik" sözleriyle, planlamanın temelinde "gençliğe güven" yaklaşımının bulunduğunu dile getirdi.
"HAKEM HAVUZUNU BÜYÜTECEK PROJELER HAYATA GEÇİYOR"
MHK Başkanı, önümüzdeki sezon için hedefin net olduğunu belirterek, "Önümüzdeki sezon için hakem havuzumuzu büyütecek ve güçlendirecek projeleri hayata geçiriyoruz" dedi. Açıklamalarda, hakem sayısını artırmaya ve havuzu daha güçlü bir yapıya kavuşturmaya yönelik çalışmaların sürdüğü vurgulandı.
KADIN HAKEM PROJESİ: ATLETİK TESTTE TARİHİ EŞİK
Gündoğdu, kadın hakem projesinin kararlılıkla devam ettiğini belirterek dikkat çeken bir detayı paylaştı. MHK Başkanı, "Kadın hakem projemiz kararlılıkla sürüyor. Tarihimizde ilk kez çok sayıda kadın hakemimiz, erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri başarıyla geçmiştir" ifadelerini kullandı. Bu gelişimin devam etmesi halinde, Süper Lig'de görev alan kadın hakemleri görmenin kendilerini memnun edeceğini söyleyen Gündoğdu, sürecin performans temelinde ilerlediğini dile getirdi.
MHK Başkanı, ayrıca performansıyla öne çıkan bir kadın hakemin, beklenenden daha erken bir UEFA görevlendirmesi aldığını da açıkladı. Ayrıntıları paylaşamayacağını belirten Gündoğdu, ilgili hakemi tebrik ettiğini ifade etti.
BAKAN BAK'TAN HAKEMLERE: "EN ÖNEMLİ ŞEY ADALET"
Törende konuşan Osman Aşkın Bak, hakemlik mesleğinde adalet vurgusunu öne çıkardı. Bak, futbolun tüm dünyada kitleleri etkileyen bir alan olduğunu ve hakem kararlarının özellikle sosyal medya döneminde yoğun biçimde tartışıldığını ifade ederken,"Bu büyük spor dalında en önemli şey adalet. Herkes bunu bekliyor"sözleriyle mesajını verdi.
Gençlik ve Spor Bakanı, hakemlerin zor bir süreçten geçtiğini, desteklerle birlikte toparlanma yaşandığını belirterek; dayanışma ve güçlü duruş vurgusu yaptı. Bak, sahada otorite kurmanın ve doğru karar vermenin; eğitim, maç takibi, seminerler, kondisyon, motivasyon ve mesleğe tam odaklanma gerektirdiğini dile getirdi.
YASADIŞI BAHİS VURGUSU: "TEMİZ FUTBOL" ÇAĞRISI
Bakan Bak, yasadışı bahisle mücadelenin en önemli başlıklardan biri olduğunu söyledi. Bu kapsamda, eylem planının ortaya konduğunu ve sürecin kararlılıkla sürdüğünü belirten Bak, "Bize temiz futbol lazım, kaliteli hakem lazım" ifadeleriyle, mücadelenin devam edeceğini vurguladı.