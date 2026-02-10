TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu açıkladı: O hakemler gönderildi

Hızlı Özet Göster TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, talimatlara aykırı ve hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunan hakemlerle yollarının ayrıldığını açıkladı.

FIFA kokartı takacak Türk hakem sayısı geçen yılki 33'ten bu yıl 36'ya yükseldi ve bunların 7'si ilk kez kokart takacak.

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, kadın hakemlerin erkek hakem kriterlerindeki atletik testleri geçtiğini ve önümüzdeki dönemde Süper Lig'de görev alabileceğini söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, yasadışı bahisle mücadele eylem planının kararlılıkla sürdüğünü belirterek temiz futbol vurgusu yaptı.

Hacıosmanoğlu, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine teşekkür ederek Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceklerine inandığını ifade etti.

Hacıosmanoğlu, konuşmasında hakemlere yönelik yaklaşımın ilk günden itibaren açık olduğunu belirterek,"Göreve başladığım ilk günden bu yana hakemlerimize 'Kuralları adil şekilde uygulayın, yanınızdayız' dedik" ifadelerini kullandı. "HAKEMLİK ERDEMİYLE ÖRTÜŞMEYEN DAVRANIŞLAR" Hakemlikte ilke ve disiplin vurgusunu öne çıkaran Hacıosmanoğlu, "Talimatlara aykırı şekilde hakemlik erdemiyle örtüşmeyen davranışlarda bulunma gafletine düşenlerle yollarımızı ayırdık"dedi. TFF Başkanı, bu yaklaşımın temelinde adil yönetim anlayışının bulunduğunu ve çizginin net olduğunu dile getirdi. "TÜRK FUTBOLUNU AYDINLIK YARINLARA TAŞIMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ" Açıklamalarında Türk futbolunun geleceğine ilişkin hedeflere de değinen Hacıosmanoğlu, "Türk futbolunu aydınlık yarınlara taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu süreçte futbol paydaşlarına da çağrıda bulunan TFF Başkanı, geçiş döneminde hakemlere daha fazla destek verilmesi gerektiğini belirterek "Türk futbol ailesinin paydaşlarını, geçiş döneminde hakem kardeşlerimize daha fazla desteğe davet ediyoruz"diye konuştu.

TFF Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu (AA) "GEÇEN YIL 33, BU YIL 36" Hacıosmanoğlu, FIFA kokartı taşıyan hakemlere ilişkin sayısal verileri de paylaştı. TFF Başkanı,"FIFA hakemlerimiz geçen yıl 33 uluslararası maçta görev aldı" ifadelerini kullanırken, bu yıl kokart takacak hakem sayısına ilişkin de "7'si ilk kez olmak üzere bu yıl toplam 36 kardeşimiz, hakemliğin övünç madalyası olan FIFA kokartını takacak"paylaşımında bulundu. MHK'YE TEBRİK TFF Başkanı, Merkez Hakem Kurulu cephesine de özel bir parantez açarak MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ve ekibine teşekkür etti. Hacıosmanoğlu, "MHK Başkanımız Ferhat Gündoğdu ve ekibine, yoğun çalışmaları ve kıymetli hakemlerimizin de başarılı performanslarıyla bu yıl sayıyı daha da artıracaklarını düşünüyoruz" sözlerini sarf etti. Açıklamasını, "Sizlere güveniyor ve tebrik ediyoruz. Türk hakemliğini Avrupa'da en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz" ifadeleriyle tamamladı.