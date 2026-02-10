Tedesco Gençlerbirliği galibiyeti sonrası ilk 45 dakikayı işaret etti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco maçtan sonra önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan hoca karşılaşmanın ilk 45 dakikasında çok iyi oynadıklarını söyleyerek, "Maça müthiş bir başlangıç yaptık. Futbolcularım rakibe karşı amansız bir baskı kurarak farklı bir skorla kazanacağımızın işaretlerini verdiler. Eğer biraz daha dikkatli olsaydık çok daha farklı kazanabilirdik" diye konuştu.

2. YARI REHAVETE GİRDİK

Skorun verdiği rehavetle 2. yarı oyundan düştüklerini ifade eden İtalyan teknik adam, "Doğrusunu söylemek gerekirse kafamızda biraz da Trabzonspor maçı vardı. Ancak profesyonel futbolcular olarak sadece Gençlerbirliği'ne odaklanmalıydık. Yine de kazanmak çok güzel. Şimdi gelecek hafta oynayacağımız Trabzonspor maçına odaklanacağız" şeklinde konuştu.

JOHN DURAN ARTIK ZENİT'TE

John Duran resmen Zenit'te... Fenerbahçe dün yıldız oyuncunun sözleşmesinin feshedildiğini açıkladı. Bu gelişmenin ardından Rus kulübü Zenit, Kolombiyalı futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu. Zenit ayrıca, "Rusya'ya hoş geldin John" ifadesini kullandı. Kanarya Duran'ı sezon başında Al-Nassr'dan kiralamıştı.